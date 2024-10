Thalita Zampirolli se torna embaixadora do Miss Universe Trans Brasil

Thalita Zampirolli, de 33 anos, modelo e influenciadora, ícone de representatividade trans, foi coroada embaixadora do Miss Universe Trans Brasil (MUT Brasil).

O evento aconteceu na noite da última segunda-feira (30), em Porto Alegre, no teatro Unisinos. Diretamente de Boston, a modelo foi coroada como Embaixadora Internacional do MUT Brasil.

A rainha da Camisa Verde e Branco elegeu um vestido prateado, todo cravejado com cristais Swarovski para a ocasião. Ela ainda combinou o look com brincos e um colar árabe.

Zampirolli será a figura central de uma nova campanha da plataforma MUT Brasil. “Hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre a realidade da mulher trans e tudo o que pensamos, para sermos quem sempre sonhamos ser. Tenho uma família maravilhosa que me deu todo amor e suporte, mas sei que essa não é a realidade da maioria das mulheres trans”, disse Thalita.

A loira construiu uma carreira internacional como modelo e atriz, destacando-se por ser a primeira brasileira trans a atuar em um filme de Hollywood. O Miss Universe Trans Brasil não é apenas um concurso de beleza, mas, sim, uma plataforma que incentiva a formação de lideranças e o empoderamento da comunidade trans.