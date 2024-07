70 bairros de Goiânia e Aparecida devem ficar sem água no domingo durante manutenção; veja lista

FLÁVIA JULIATE

No próximo domingo (14), a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) irá realizar uma manutenção programada na adutora de água tratada do Sistema Meia Ponte, em Goiânia, localizada na Vila Canaã. O serviço, previsto para ocorrer entre 4h e 15h, afetará o funcionamento dos reservatórios Atlântico, Novo Horizonte, Jardim Helvécia e Morada dos Pássaros, responsáveis pelo fornecimento de água de 70 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

Em comunicado, a Saneago informa que após a conclusão da manutenção, o sistema de abastecimento será gradualmente normalizado, com previsão de recuperação total ao longo da noite de domingo. Para maior agilidade na recuperação do sistema e evitar o déficit total de água, a companhia orienta os clientes a fazer um consumo consciente das reservas em suas caixas d'água, sem desperdícios, no período em que ocorre a manutenção.

A medida é complementar à manutenção emergencial realizada nesta mesma tubulação, em 29 e 30 de junho, onde após a retomada do bombeamento no último dia 1°, foi constatado um pequeno vazamento de água nas juntas mecânicas utilizadas no serviço. Para minimizar os impactos no fornecimento de água tratada à população e a rápida recuperação de nível dos reservatórios, o bombeamento de água foi mantido e o nova manutenção havia sido adiada para outro momento.

Confira agora os reservatórios e setores afetados pela manutenção

Reservatório Atlântico:

Em Goiânia: bairro Anhanguera, bairro Recreio Funcionários Públicos, Conjunto Cachoeira Dourada, Conjunto Residencial Monte Carlo, Jardim Ana Lúcia, Jardim Atlântico, Jardim Europa, Jardim Florença, Jardim Planalto, Jardim Presidente, Jardim Sonia Maria, Jardim Tancredo Neves, Jardim Vila Boa, Loteamento Celina Park, Parque Anhanguera I, Parque Anhanguera II, Parque Oeste Industrial, Privê Atlântico, Residencial Aquarius 2, Residencial Aquarius, Residencial Canadá, Residencial Eldorado, Residencial Florida, Residencial Granville, Residencial Vereda dos Buritis I, Residencial Vereda dos Buritis II, Setor Faiçalville, Setor Novo Horizonte, Setor Rio Formoso, Setor Sudoeste, Setor Ulisses Guimarães, Setor União, Vila Alpes, Vila Alvorada, Vila Bela, Vila Luciana, Vila Mauá, Vila Rezende, Vila Rosa e Village Veneza.

Em Aparecida de Goiânia: bairro Cardoso, bairro Ilda, Cidade Vera Cruz II, Cidade Vera Cruz Regence, Conjunto Cidade Vera Cruz, Conjunto Residencial Santa Fé, Goiânia Park Sul, Jardim Helvécia, Jardim Tropical, Jardins Mônaco, Morada Sul II, Setor Buriti Sereno, Setor Garavelo Residencial Park, Setor Garavelo, Vila Mariana, Vila Rosa.

Reservatório Novo Horizonte:

Goiânia: Vila Novo Horizonte.

Reservatório Jardim Helvécia:

Aparecida de Goiânia: Bairro Cardoso, Buriti Sereno, Garavelo Residencial Park, Garavelo, Jardim Helvécia, Jardim Itapuã.

Reservatório Morada dos Pássaros:

Aparecida de Goiânia: Conjunto Cidade Vera Cruz, Jardim Itapuã, Loteamento Colinas de Homero, Loteamento Porto das Pedras, Morada dos Pássaros, Pontal Sul, Solar Park.