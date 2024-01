Avenida 85 é quarta grande via a receber novo asfalto em Goiânia

O Projeto 500 km, que pretende realizar a requalificação asfáltica em 500 quilômetros (km) de vias urbanas em Goiânia, completa nesta quinta-feira (4) quatro meses desde a primeira obra lançada, na Avenida Independência. Na quarta-feira (3), foi iniciada a requalificação do asfalto da Avenida 85, que passa a ser a quarta grande via da cidade a receber a pavimentação. Além da Independência, as avenidas T-9 e Perimetral Norte também seguem sendo recapeadas. As duas primeiras, no entanto, estão previstas para ter os trabalhos encerrados ainda neste mês. Na 85 a previsão é que o serviço dure cerca de 120 dias.

A requalificação asfáltica da Avenida 85, entre o Setor Serrinha e a Praça Cívica, em um total de 9 quilômetros ao contar os dois sentidos da via, terá um custo de R$ 7.568.182,08. A obra será feita, prioritariamente, no período noturno, entre 20h e 4h, mas em razão da presença de maquinário no local e o andamento da obra, alguns trechos, ao longo dos dias, poderão ter restrições em algumas das faixas para os veículos. Na obra será feita a fresagem para a retirada do asfalto atual, a recuperação da base, aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em camada de 5 centímetros e asfalto nos pontos de paradas dos ônibus do sistema de transporte coletivo.

“Serão três etapas e nós estamos fazendo esse trabalho noturno para evitar o congestionamento do nosso trânsito, que hoje a 85 é uma das vias principais da cidade de Goiânia”, afirmou o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na assinatura da ordem de serviço. A obra foi iniciada na região do Setor Serrinha. Esta primeira etapa será feita até a Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Bela Vista, quase divisa com o Setor Marista. A segunda etapa será deste ponto até o Viaduto Latif Sebba (Praça do Ratinho), na confluência dos bairros Marista, Oeste e Sul. A terceira e última etapa será do viaduto até a Praça Cívica, no Setor Central.

Cruz disse que será um novo desafio a realização da obra no período noturno, mas que haverá vistoria durante todo o tempo para que a qualidade do serviço permaneça a mesma do que tem sido feito em outras vias da cidade. “Durante o dia teremos alguns momentos de congestionamento porque a via vai estar sendo asfaltada e, pela manhã, com certeza terão alguns bloqueios, mas é importante que as pessoas saibam que nós estaremos acelerando a entrega desta obra em até 120 dias.”

Durante as obras na Avenida T-9, que estão sendo realizadas em período diurno, o trânsito não ficou totalmente bloqueado, mas houve redução de uma pista na realização do trabalho, o que gerou muita reclamação dos motoristas. O serviço na via está previsto para ser finalizado no final deste mês. Falta ser executado o trecho da Avenida T-3 até a Avenida 85, totalizando 10,2 km de extensão.

Avenida Independência

A obra na Avenida Independência deve ser finalizada no próximo dia 13 e está com 80,15% concluída. Falta ser executado o trecho entre a 5ª Avenida até o Terminal da Praça da Bíblia. Está prevista a obra em 13,2 km, o que corresponde às duas pistas, e a execução já ocorreu em 10,58 km. Sobre a Perimetral Norte, outra grande via da cidade em obras, válido ressaltar que o serviço é relativo ao programa 630 km, que foi lançado na gestão Iris Rezende (MDB) em 2020. Esta é a última etapa do 630 km, que foi o precursor do Projeto 500 km, e deve ser entregue no final deste semestre.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a reconstrução asfáltica da Avenida Perimetral Norte concluiu o trecho entre a Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva, e o Complexo Viário Iris Rezende Machado, no cruzamento com a Avenida Goiás Norte, o que compreende a 43% da obra. Houve paralisação no final do ano passado pelas chuvas e festividades, mas o serviço será retomado neste mês, garante a pasta.