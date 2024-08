Bebê que morreu após pais pularem com ele de apartamento em chamas tinha nascido há 23 dias

Léo Oliveira de Lima, de 23 dias, está entre as três vítimas do incêndio em um apartamento em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, segundo informações da Polícia Científica. O casal Graciane Rosa e Luiz Evaldo pulou com o filho, Léo, do apartamento em chamas.

A outra filha de Graciane estava na escola no momento do ocorrido, segundo o síndico do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ainda deixou 12 feridos.

Graciane Rosa tinha 34 anos e trabalhava como esteticista especializada em alongamento de cílios. Já Luiz Evaldo compartilhava na internet alguns dos trabalhos que realizava como garçom.

Um amigo do casal, Robson Muller, contou ao G1 Goiás que Luiz Evaldo e Graciane se apaixonaram em 2019, quando se conheceram em um atacadista. Segundo Robson, ele e Luiz trabalharam juntos no local por quase sete anos. "Um homem incrível, o Luiz", disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal e o bebê morreram após pular do sétimo andar do prédio em chamas. Segundo o capitão, o prédio já foi evacuado, e os bombeiros estão realizando uma varredura em todos os apartamentos para garantir que não há mais pessoas no local.

Devido à gravidade da ocorrência, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal auxiliou nas operações de combate ao incêndio e resgate das vítimas. A corporação alertou que a causa do incêndio só poderá ser confirmada após uma perícia técnica.

Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa", disse o Corpo de Bombeiros.