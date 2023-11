Bombeiros resgatam cabeça de homem que teve corpo devorado por jacaré no Rio Araguaia

O Corpo de Bombeiros resgatou a cabeça de um homem ainda não identificado, no Rio Araguaia, no povoado de Luís Alves. Uma testemunha registrou o cadáver inteiro boiando no rio, mas as autoridades só localizaram a cabeça. O corpo teria sido devorado por um jacaré, segundo bombeiros.

O caso foi registrado no domingo (26). A Polícia Militar foi acionada após uma testemunha avistar o corpo boiando nas proximidades de uma pousada. No entanto, ao chegarem ao local, não puderam localizar o corpo nas margens do rio. Por isso, foram acionados a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML), segundo informações da PM.

O tenente-coronel Fabiano Lopes, disse que "à princípio, o corpo estava inteiro quando recebemos o chamado, mas ao chegar no local, um jacaré tinha comido mais da metade do corpo. Ele foi encaminhado para o IML e nós ainda não identificamos quem é essa vítima".

O tenente do Corpo de Bombeiros Maycon Lacerda, disse que foram acionados às 15h30 e chegaram no local às 16h45. Do momento da denúncia até o encontro com a cabeça, o corpo teria sido devorado por um jacaré avistado próximo ao homem.“Foi possível localizar apenas a cabeça, que estava também com sinais de mordidas”, disse o tenente Lacerda.

Maycon Lacerda informou que a cabeça estava em estágio inicial de decomposição, na margem do rio. Imagens do resgate e do estado do cadáver foram realizadas pelos bombeiros, mas o jacaré não aparece no vídeo. Os restos mortais encontrados foram encaminhados para a Polícia Científica de Porangatu.

Informações sobre a causa da morte ou sobre o jacaré serão “mais precisas junto á Polícia Técnico Científica”, disse o tenente Maycon. A identidade do homem ainda não foi descoberta.