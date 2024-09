Cadáver de santa morta há 442 anos é exumado em bom estado de conservação

Os restos mortais de Santa Teresa de Jesus, conhecida como Santa Teresa de Ávila, foram exumados em bom estado de conservação.

Santa morreu em 1582 e a conservação de seu cadáver 442 anos depois surpreendeu os religiosos. Os restos mortais da religiosa estavam sepultados no Mosteiro da Anunciação de Nossa Senhora, em Alba de Tormes, diocese de Salamanca, na Espanha.

Corpo da santa estava "incorrupto", disse a Diocese de Ávila. Em nota, a entidade religiosa informou que o corpo de Santa Teresa de Ávila, que foi uma freira da ordem das Carmelitas Descalças, "permaneceu incorrupto", ou seja, sem se decompor após a morte, sem que tenha sido embalsamado.

Cadáver foi exumado para estudos do corpo, do coração, do braço e de uma mão da santa. O objetivo é o reconhecimento canônico dos restos mortais de Teresa de Ávila, que foi autorizado pelo papa Francisco após solicitação do bispo de Salamanca, dom Luis Retana.

Os restos mortais da santa estavam enterrados em uma urna de prata. O processo de retirada foi "complexo", segundo a diocese de Ávila e contou com a presença de uma equipe médica científica e membros do tribunal eclesiástico.

Túmulo de Santa Teresa de Ávila não era aberto há 100 anos. A última vez que o túmulo da religiosa foi aberto foi em 1914. Foram comparadas fotos dos restos mortais da santa tiradas na abertura feita no século passado com seu estado atual para comprovar a boa conservação, informou o padre Marco Chiesa.

Teresa de Cepeda e Ahumada nasceu em 1515, na Espanha. Ela entrou para o Convento Carmelita da Encarnação, em Ávila, aos 20 anos, quando passou a dedicar sua vida inteiramente à igreja católica. Ela morreu em outubro de 1582, aos 67 anos. A santa foi canonizada em 27 de setembro de 1970 pelo papa Paulo VI.