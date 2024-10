Casa onde pai e filha foram encontrados mortos não havia sinais de arrombamento, diz polícia

A casa onde pai e filha foram encontrados mortos, no setor Jaó, em Goiânia, não havia sinais de arrombamento, de pertences roubados ou vestígios da presença de outras pessoas no local, segundo a Polícia Civil (PC). As vítimas foram identificadas como o empresário Arão Ferreira Lima Júnior, de 48 anos, e a filha dele, Júlia Spindola Mariano de Paula Lima, de 13. A dinâmica do ocorrido ainda é investigada.

O caso aconteceu no último sábado (26), após o irmão do empresário chegar na casa e encontrar a sobrinha desacordada no chão. Ao entrar no local, a equipe da Polícia Militar constatou que a vítima não apresentava sinais vitais. Os policiais também encontraram o empresário em um quarto, já sem vida, e, em seguida, isolaram a área.

Ao jornal, o delegado responsável pelo caso, Marcus Cardoso, afirmou que a apuração ainda está no início, contudo, a principal hipótese é homicídio seguido de suicídio.

"A principal tese é a de homicídio seguido de suicídio. Porém, ainda estamos tentando saber se realmente procede essa informação e qual seria a motivação. Aparentemente, ele parecia ser bem próximo da filha”, disse.

A polícia ainda aguarda o luto da família para depois colher os depoimentos. Os celulares das vítimas também estão sendo analisados. À reportagem, a Polícia Científica informou, nesta segunda-feira (28), que ainda analisa os vestígios para confirmar a dinâmica dos fatos.

Segundo o delegado, a mãe da adolescente é uma agente da Polícia Federal. Ele não soube dizer se ela e Arão estavam separados e como era a relação dos dois.

Viagens e fotos com a filha

Nas redes sociais, o empresário, que trabalhava com vendas na internet, demonstrava ser um amante da natureza e de viagens. Arão registrou diversos momentos ao lado da filha. Entre os clicks, estão viagens de férias que pai e filha fizeram ao Chile e para diferentes praias brasileiras. Nas legendas ele afirmava “minha companheirinha sempre junto”.

Em junho deste ano, fez uma postagem festejando o aniversário da filha: “Hoje você faz 13 anos. Uma filha dedicada e estudiosa que só nos dá alegria. Papai e mamãe te amam muito. Feliz aniversário".