Centro de Zoonoses de Goiânia terá 1ª reforma em 16 anos e ganhará área de convivência de cães

A estrutura do Centro de Zoonoses de Goiânia será reformada pela primeira vez desde que foi inaugurada na GO-020, na Fazenda Vale das Pombas, em 2006. De acordo com a direção da unidade, o projeto já foi aprovado e a reestruturação deve começar em até 60 dias, tendo duração prevista de seis meses. Entre as melhorias esperadas está a transformação do pátio de veículos em área de convivência de cães.

O diretor de Vigilância em Zoonoses, Murilo Reis, informou que o projeto fará intervenções de ampliação na parte administrativa e laboratórios, e também de melhoria dos canis e gatis.

“As baias serão individuais, vamos ampliar os laboratórios de leishmaniose, entomologia e esporotricos, ampliar o centro de controle de dengue”, adiantou Reis, que destacou que a reforma vai abranger toda a estrutura do Centro de Zoonoses.

Além disso, o pátio de veículos já foi esvaziado e terá outro destino. De acordo com o diretor, a área será destinada aos cães que estão sob abrigo da unidade (que hoje são seis). “Aquela área será um solar de convivência entre os animais para podem ressocializar e ficarem prontos para uma futura adoção”, explicou.

O projeto de reforma foi aprovado há cerca de um mês e agora recebe readequações para atender às exigências da Vigilância Sanitária. Reis destacou que as atividades da Zoonoses não serão interrompidas durante as obras, que devem durar seis meses.

Ainda não há informações sobre o valor que será investido na reforma.