Cidade de Goiás volta a ser palco da Procissão do Fogaréu nesta quarta-feira (13)

Nos últimos dois anos, a cidade de Goiás ficou irreconhecível durante a Semana Santa com a suspensão das atividades presenciais por causa da pandemia. Dentro da tão esperada retomada, o ápice da programação acontece com a famosa Procissão do Fogaréu na madrugada desta quarta (13) para quinta-feira (14), a partir das 23h59, com saída do Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Farricocos, músicos e público se reúnem novamente em meio ao processo de registro das procissões da Semana Santa da cidade de Goiás como Patrimônio Cultural do Brasil.

A documentação está sendo analisada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2020 e agora aguarda posicionamento da Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial, que integra o conselho que decide sobre os processos de reconhecimento. Segundo o Iphan, o escritório técnico do órgão na cidade fará a recepção de autoridade para o acompanhamento da Procissão nesta quarta-feira.

A Procissão do Fogaréu de 2020 já estava com tudo preparado quando as primeiras restrições da pandemia começaram a ser impostas no Estado. A estimativa era de que 60 mil pessoas estivessem presentes para acompanhar a encenação, número que segue sendo esperado para esse retorno, segundo o presidente da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), Rodrigo dos Santos e Silva, conhecido como Passarinho. “É o trabalho de um ano inteiro. Quando termina uma edição, já estamos planejando a próxima e a expectativa é de crescimento de público desde 2019“, diz.

A pandemia deixou o município marcado por ruas vazias de música e de encontros. As cores ritmadas da Folia de Reis não fizeram os seus giros de casa em casa em janeiro. O silêncio tomou o lugar das serenatas que ecoavam pelas ruas da antiga Vila Boa a cada lua cheia. Além de outras encenações icônicas, a Procissão do Fogaréu foi cancelada pela primeira vez desde que a Ovat foi fundada, em 1965, entidade responsável por reintroduzir a encenação nas celebrações da Semana Santa.

Aos poucos, Goiás assistiu suas tradições e eventos se realocarem no novo cenário criado pela pandemia, como as celebrações dos 20 anos do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade do município, que promoveu uma programação cultural de junho a março deste ano. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) aconteceu de forma híbrida, meio presencial, meio virtual.

Já a tradição religiosa é secular e está entre as marcas registradas da cidade. Retomar a procissão em 2022 vislumbra a normalidade que todos os envolvidos não sentem desde a última edição realizada há três anos, segundo Rodrigo Passarinho. “A nossa expectativa é conseguir trazer para o público a mesma sensação dos Fogaréus anteriores. É uma responsabilidade muito grande para este ano, mas é uma satisfação imensa termos conseguido a liberação para realizar este ano, mesmo com a organização atribulada com tempo reduzido para preparar”, comenta.





Programação Semana Santa na cidade de Goiás

De 13 a 17 de abril de 2022



Quarta-feira (13)

8h30: Abertura da exposição fotográfica: “Cultura e Devoção, Expressão de Fé”

Local: Prefeitura de Goiás, Auditório André Xavier Mundim

17h: Fogareuzinho

Local: Saída do Museu das Bandeiras

20h30: Auto da Paixão: Memórias de uma Via Sacra

Local: Saída na Praça do Coreto, em direção ao Largo do Palácio Conde dos Arcos

23h59: Procissão do Fogaréu

Local: Saída em frente ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte



Quinta-feira (14)

19h: Missa do lava-pés e da Santa Ceia do Senhor, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento até às 23h

Locais: Catedral de Sant’ Ana e Santuário Nossa Senhora do Rosário

19h: Missa do lava-pés e da Santa Ceia do Senhor

Local: Igreja Santa Rita de Cássia

23h: Procissão dos Penitentes

Local: Saída da Igreja São Francisco de Paula



Sexta-feira (15)

5h: Via Sacra

Local: Saída da Capela Nossa Senhora Aparecida até a Igreja Santa Rita de Cássia

6h30: Via Sacra (caminhada)

Local: Saída da Catedral de Sant’ Ana até o Morro do Cruzeiro

10h: Canto do Perdão (masculino)

Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário

11h às 15h: Confissão individual

Local: Catedral de Sant’Ana

14h: Canto do Perdão

Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário

15h: Celebração da Paixão do Senhor – Adoração da Santa Cruz

Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário

15h: Celebração da Paixão do Senhor – Adoração da Santa Cruz

Local: Catedral de Sant´Ana

15h: Beijo na Cruz

Local: Igreja Santa Rita de Cássia

18h: Canto do Perdão (feminino)

Local: Igreja São Francisco de Paula

20h: Cerimônia da dramatização do Descendimento da Cruz seguida da Procissão do Senhor Morto

Local: Largo do Chafariz



Sábado (16)

7h às 15h: Veneração da Imagem do Senhor Morto

Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário

7h: Caminhada à Serra Dourada

Local: Saída da sede Prefeitura de Goiás

19h: Vigília Pascal

Local: Igreja Santa Rita de Cássia

20h: Vigília Pascal, seguida de Procissão da Ressurreição

Local: Catedral de Sant’ Ana

20h: Vigília Pascal

Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário



Domingo (17)

8h: Missa da Ressurreição

Locais: Capela Nossa Senhora Aparecida, Santuário Nossa Senhora do Rosário, Igreja Santa Rita de Cássia e Catedral de Sant’ Ana

11h: Missa

Local: Chácara Paraíso

19h: Missa da Ressurreição

Locais: Catedral de Sant’ Ana e Igreja Santa Rita de Cássia