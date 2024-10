Circuito Gastronômico acontece neste final de semana em Aparecida de Goiânia

Com o tema "Comidas de Rua", o Circuito Gastronômico Senac chega a Aparecida de Goiânia (GO) nesta sexta-feira (18), trazendo uma agenda repleta de aulas show e apresentações musicais. O evento, que acontece até domingo (20), na praça da Juventude no Setor Garavelo, reunirá chefs do Senac, que irão comandar workshops e demonstrações culinárias que exploram o melhor da gastronomia goiana.



Entre os destaques do evento, estão as aulas show com pratos como assado natalino, mini hambúrguer, escondidinho de abóbora com carne seca e verrine de chocolate com frutas. Além disso, os chefs do Senac desvendarão o segredo das famosas croquetas do Cora Restaurante Escola, um prato que já se tornou referência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local.



A programação musical contará com a presença de grandes artistas goianos. A cantora Maíra, conhecida por sua versatilidade que combina MPB, samba e pop, promete encantar o público com sua energia contagiante. Já Grace Carvalho trará suas interpretações marcantes de clássicos da música brasileira.



Para encerrar, a banda Mr. Gyn fará um show repleto de hits que marcaram gerações. A trilha sonora será completada pelos DJ's Bruno Caveira e Mucio, garantindo animação durante todo o evento.



O Circuito Gastronômico é uma realização do Sindicato de Turismo e Hospitalidade (Sindtur) e Goiânia Convention Bureau, com patrocínio do Sesc e Senac Goiás e apoio do Sebrae, Goiás Social e Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada. A organização do evento fica a cargo da São Bento Produções e Eventos.



SERVIÇO: Circuito Gastronômico – Aparecida de Goiânia (GO)

Local: Praça da Juventude – Setor Garavelo

GRATUITO



18 de outubro

17h30 – DJ Bruno Caveira

19h – Aula show de assado natalino

20h – Aula show mini-hamburger

21h – Show: Maíra



19 de outubro

17h30 – DJ Mucio

19h – Aula show de salada natalina

20h – Aula show de escondidinho de abóbora com carne seca

21h – Show: Grace Carvalho



20 de outubro

18h – Aula show de verrine de chocolate com frutas

19h – Aula show de croquete

20h – Show: Mr. Gyn