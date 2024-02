Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (2)

Áries

Busque se libertar de condicionamentos emocionais com a Lua Minguante no setor íntimo, a fim de aprimorar sua relação com o entorno imediato e a realidade tangível. Convém dar valor às reflexões como caminho de amadurecimento, visto a harmonia Lua-Saturno.

Touro

É preciso evitar confrontos diretos, assumindo uma postura mais diplomática. A Lua Minguante harmonizada a Saturno tende a favorecer revisões voltadas a equilibrar a necessidade de autonomia com as demandas coletivas, especialmente no âmbito profissional.

Gêmeos

Tente evitar agir de maneira arbitrária. Convém resolver os problemas na gestão da vida cotidiana, o que demanda uma postura capaz de colocar em equilíbrio processos, recursos materiais e pessoas, devido a harmonia com Saturno.

Câncer

Procure evitar assumir responsabilidades que comprometam o orçamento e buscar soluções para os conflitos de ordem territorial. É importante ajustar os interesses em sua relação com a coletividade, visto que a Lua Minguante na área social se harmoniza com a Saturno.

Leão

Tente buscar acordos. A tendência é que você amadureça questões importantes em prol de um lar estruturado com a Lua Minguante no setor familiar. Busque evitar tomar decisões sem considerar o impacto nas pessoas do entorno, já que a tensão com Plutão, Sol, Júpiter e Urano pode sugerir conflitos.

Virgem

É importante se mostrar capaz de ajustar suas expectativas com as pessoas do entorno. Reflexões podem tomar corpo em prol da estruturação das rotinas, já que a Lua Minguante no setor das ideias se harmoniza a Saturno, o que lhe dá subsídio para articular processos e recursos.

Libra

Busque resistir ao apelo social, visto que as atividades relacionadas geram impulsividade e prejuízos. Reduzir suas despesas e melhorar sua relação com as finanças tendem a se mostrar necessário com a Lua Minguante na casa material e harmonizada a Saturno.

Escorpião

Procure manter a discrição e diplomacia, a fim de mitigar conflitos interpessoais. A Lua Minguante em seu signo e harmonizada a Saturno tende a favorecer a introspecção como caminho de amadurecimento. Busque estruturar as ideias e os sentimentos.

Sagitário

Suas vivências no dia a dia podem passar por reflexões e mudanças que ajudem você a cortar hábitos nocivos e a estruturar melhor sua vida, visto que a Lua Minguante na área de crise segue harmonizada a Saturno. Procure amenizar os fatores geradores de estresse.

Capricórnio

É importante ser ponderada na gestão das dificuldades e disciplinada nos gastos. Tente se mostrar seletiva nos seus relacionamentos com a Lua Minguante harmonizada a Saturno, visto que lhe ajuda a afinar o círculo social e amadurecer os vínculos de confiança.

Aquário

A Lua Minguante pode promover reflexões profundas sobre sua trajetória profissional, o que favorece mudanças que ajudem a estruturar seus objetivos. Busque reduzir o estresse e equilibrar trabalho e vida familiar, visto a tensão com Plutão, Sol, Júpiter e Urano.

Peixes

Tente evitar expor suas insatisfações e adotar uma postura sensata no trato humano. Os processos autoinvestigativos tendem a se aprofundar com a Lua Minguante na área espiritual e em harmonia com Saturno, o que nutre sua inteligência emotiva e fortalece seus valores.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo