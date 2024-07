Confira opções de colônias de férias para crianças e adolescentes em Goiânia para este mês de julho

As férias escolares do mês de julho começaram na última semana e muitos pais se perguntam o que fazer para entreter, tirar um pouco das telas e gastar a energia das crianças. Viajar nem sempre é possível, mas não faltam opções de colônias de férias e atividades recreativas em Goiânia.

As propostas e os valores são diversos, com opções de diárias ou pacotes semanais. O jornal preparou uma lista de colônias de férias promovidas por clubes, brinquedotecas e até escolas de equitação e de robótica para entreter os pequenos durante o recesso escolar. Confira:

Volta ao Mundo Casa do Bosque - 2 a 10 anos

Atividades: A Colônia de Férias Volta ao Mundo promove uma viagem pela cultura, culinária e brincadeiras do Japão, Itália, Austrália, Moçambique e Peru

Data: Todo o mês de julho, a partir das 7 horas

Preço: R$ 85 (diária meio período) e R$ 135 (diária integral). Há opções de pacotes semanais e para o mês todo

Endereço: Av. Ipanema, Qf. 111, Lt. 3, Jardim Atlântico

Informações: @casadobosquegyn

Clube Jaó - 3 a 15 anos

Atividades: Nos meses de janeiro e julho o Clube Jaó realiza a tradicional colônia de férias do espaço, que chega a sua 124ª edição. Esportes, gincanas, atividades aquáticas, paredão de escalada e show de mágica são algumas das atividades

Data: 8 a 12 de julho

Preço: Pacotes semanais. R$ 483 (sócio) e R$ 638 (não-sócio)

Endereço: Al. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó

Informações: 3269-8000 ou 99299-5323 (WhatsApp) ou @clubejao

Clube de Engenharia de Goiás - 4 a 13 anos

Atividades: Oficinas de cupcake e slime, jiu-jítsu, gincanas interativas, atividades na areia, quadras poliesportivas, aquáticas e atividades pedagógicas integram a programação da tradicional colônia de férias do Clube de Engenharia de Goiás. Os matriculados ganham camiseta especial e o lanche está incluso

Data: 8 a 12 de julho

Preço: R$ 270 (sócio) e R$ 300 (não sócio)

Endereço: Rua 132, nº 500, Setor Sul

Informações: 3281-0000 (ligação e WhatsApp)

Rafa’s Food Park - 4 a 12 anos

Atividades: Gincanas, oficinas criativas e brincadeiras estão entre as atividades promovidas pelo Rafa’s Food Park, como corrida do saco, oficina de slime e pintura no gesso, karaokê e caça ao tesouro

Data: Todo o mês de julho, das 13 às 17 horas

Preço: R$ 70 (diária) e R$ 325 (semanal)

Endereço: Rua 56, nº 289, Jardim Goiás

Informações: 99288-1258 e @rafasfoodparkgoiania

Casa da Praça - 2 a 12 anos

Atividades: A Casa da Praça é uma brinquedoteca educativa e lúdica. As turmas são divididas por faixas etárias. Brincadeiras como caça ao tesouro, festa a fantasia, canhão de espuma, futebol de sabão, brinquedos infláveis, personagem vivo, dança, esportes, arte, oficinas, gincanas e culinária

Data: Todo o mês de julho com opção matutina, vespertina e integral

Preço: É possível fechar pacotes semanais ou diária. R$ 120 (diária meio período), R$ 180 (diária integral), R$ 540 (semana meio período) e R$ 835 (semana integral)

Endereço: Praça T-16, nº 71, Setor Bueno

Informações: 99249-9249 (WhatsApp)

Colônia Radical Casa Matiz - 3 a 10 anos

Atividades: A Colônia de Férias Radical é realizada pela Casa Matiz e conta com trilha com obstáculos, caça ao tesouro, dia molhado, construção de pipas, corridas, gincanas, festa caipira e oficinas diversas

Data: 8 a 12 de julho, no período vespertino

Preço: R$ 120 (diária) e R$ 430 (semanal)

Endereço: Rua 56, chácara 7, Jardim Goiás

Informações: 3988-4484 e @casa.matiz

Sesi Multiparque - 4 a 12 anos

Atividades: Aulas especiais, brincadeiras interativas e contato com a natureza estão na programação do Sesi Multiparque, como gincana aquática, oficinas, cine pipoca e master chefinho

Data: 8 a 12 de julho

Preço: Semanal integral,: de R$ 460 (industriário) a R$ 572 (comunidade). Semanal meio período, de R$ 286 (industriário) a R$ 341 (comunidade)

Endereço: Av. João Leite, nº 915, Setor Santa Genoveva

Informações: 3265-0100, 9828-4060 e 98406-6146

Planeta Imaginário - 3 a 12 anos

Atividades: Personagens vivos, caça ao tesouro, oficina de slime, esportes e laboratório de experimentos científicos são algumas das atrações promovidas pelo Planeta Imaginário, localizado no Passeio das Águas Shopping

Data: Até 26 de julho, das 13h30 às 17h30

Preço: R$ 299 (semanal) e R$ 89,90 (diária)

Endereço: Passeio das Águas Shopping (Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Fazenda Caveiras)

Informações: 99234-9654

Caballus Equoterapia e Equitação - 4 a 12 anos

Atividades: Montaria a cavalo, gincanas e atividades equestres, montaria a cavalo, futebol de sabão e cuidados com os animais estão entre as atividades da colônia de férias promovida pela Caballus Equoterapia e Equitação

Data: 22 a 25 de julho, das 9 às 17 horas

Preço: R$ 350 (diária integral) e R$ 210 (diária meio período)

Endereço: Rua da Divisa, nº 1.159, Setor Jaó

Informações: 98207-2669

Colônia Baby - 1 ano e meio a 4 anos

Atividades: A Colônia de Férias Baby realizada pelo Melhor Quintal conta com atividades como pinturas na parede, contação de história, momento musical e oficina de massinha

Data: Todo o mês de julho, das 14 horas às 17h30

Preço: Valor não informado. Opções de diárias ou pacotes semanais

Endereço: Rua 1.141, nº 83, Setor Marista

Informações: 99917-1515

Clube de Costura - a partir de 5 anos

Atividades: Voltada para crianças e adolescentes, o Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda, oferece oficinas para crianças e adolescentes a partir de 5 anos. São 18 opções que incluem oficinas de roupa de boneca ou bichinho de pelúcia, desenho de moda infantojuvenil e de pequenos reparos

Data: Até 1º de agosto

Preço: R$ 168 (cada oficina)

Endereço: Rua 67-B, nº 164, Setor Norte Ferroviário

Informações: 98591-6597 ou @clubedecostura

Sesi Campinas - 4 a 15 anos

Atividades: Gincanas, jogos, oficinas e oficina de robótica estão entre as atividades da Colônia de Férias Os Fantásticos, da unidade do Setor Campinas do Sesi Goiás

Data: 8 a 12 de julho

Preço: R$ 200 (industriário), R$ 240 (comunidade), R$ 220 (conveniado)

Endereço: Rua Geraldo Ney, nº 554, Setor Campinas

Informações: 3236-9109 e 99956-1347

Sesi Planalto - 4 a 15 anos

Atividades: Gincanas, jogos, oficinas e oficina de robótica estão entre as atividades da Colônia de Férias Os Fantásticos, da unidade do Setor Campinas do Sesi Goiás

Data: 8 a 12 de julho

Preço: R$ 180 (industriário), R$ 200 (comunidade), R$ 185 (conveniado)

Endereço: Praça Itapuã, nº 150, Jardim Planalto

Informações: 3236-2300

Ctrl+Play Goia^nia - 7 a 17 anos

Atividades: Curso de criação de games (7 a 9 anos), de robótica (10 a 13 anos) e de programação web (13 a 17 anos) estão na programação de férias da Escola de Programação e Robótica Ctrl+Play Goia^nia

Data: 15 a 26 de julho, com opções matutinas ou vespertinas

Preço: R$ 350

Endereço: Rua C-149, nº 686, Jardim América

Informações: 98151-7941