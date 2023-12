Consórcios saem na frente em licitação para semáforos em Goiânia

Dois consórcios, um formado por empresas de São Paulo e Santana do Parnaíba (SP) e outro por empresas de Barueri (SP), Valinhos (SP) e São Paulo, apresentaram as melhores propostas para os três lotes da licitação avaliada ao todo em até R$ 53 milhões para a renovação do parque semafórico de Goiânia.

Esse é um dos quatro processos licitatórios lançados pela Prefeitura para serem realizados no final do ano e o único, até o momento, que de fato conseguiu ser dado andamento. Outros três estão suspensos por determinação da Justiça ou do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO).

O consórcio Goiânia Semafórica, formado pela Kapsch Trafficcom e pela Newtesc, ficaram em primeiro na disputa por dois lotes, o de fornecimento e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO) do sistema semafórico a ser implantado e o da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque.

Para o primeiro lote, o consórcio ofereceu R$ 1,48 milhões, uma proposta com 12% de desconto em relação ao valor estimado pela Prefeitura. Já no segundo, a oferta foi de R$ 28,65 milhões, com desconto de 6,1% em relação ao proposto originalmente.

Já o consórcio Onda Verde, formado pela Innovia Soluções Inteligentes, pela Shempo e pela Armis, participou apenas da disputa de um lote, o de fornecimento, manutenção e comunicação de software de controle de tráfego para até mil semáforos (atualmente são 846). Venceu com proposta de R$ 12,42 milhões (desconto de 40,5%).

Essa é a terceira vez que a Prefeitura tenta a licitação do parque semafórico. As duas primeiras – em abril de 2022 e em fevereiro de 2023 – não tiveram andamento.