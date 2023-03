Desemprego fica menor em Goiás que antes da pandemia

A taxa de trabalhadores desocupados em Goiás caiu para 7,1% no ano passado, bem abaixo dos 10,7% registrados antes da pandemia, em 2019. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua), divulgada ontem pelo IBGE, em 2022, o índice de desocupação no Estado também ficou no menor patamar desde 2014.

O motivo seria a recuperação da economia, principalmente com a volta total das atividades do setor de serviços, que é o maior gerador de empregos na região. Em números absolutos, a população desocupada em Goiás foi estimada em 260 mil pessoas no quarto trimestre de 2022, uma queda de 21,5% em relação ao mesmo trimestre de 2021. No Brasil, a taxa de desocupação ficou em 9,3%.

Uma das explicações para a melhor geração de empregos de Goiás em relação à média nacional está no melhor desempenho da economia. No terceiro trimestre do ano passado, enquanto o Estado registrou um crescimento de 5,5% no PIB, índice nacional foi de 3,6%.

“Foi um ano de recuperação dos problemas causados pela pandemia, que ficou mais no passado”, destaca o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Ele diz que houve um crescimento significativo nas vendas de produtos como roupas e calçados, com demanda reprimida entre os consumidores, que voltaram a trabalhar fora de casa e a frequentar eventos, shows, cinemas e restaurantes, com o fim das medidas de isolamento.

O crescimento foi mais vigoroso no setor de serviços, justamente pelo retorno das pessoas às atividades sociais. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PSM), divulgada pelo IBGE, o setor cresceu 12,6% em 2021 e mais 8,3% em 2022 em Goiás. “É um setor que emprega muito”, destaca Edson.

Segundo ele, outros fatores que ajudaram a impulsionar a economia foram a liberação do saque do FGTS, o aumento no valor do Auxílio Brasil e até os benefícios tributários para os combustíveis e energia. Tudo isso melhorou o orçamento das famílias, ao injetar mais dinheiro na economia.

A PNAD Contínua também mostrou uma queda na taxa de informalidade goiana, que fechou o ano em 38,7%, contra 40,8% em 2021. Isso significa que houve um crescimento do emprego formal, que costuma ter mais qualidade que os trabalhos informais. Outro dado positivo foi a queda na taxa de subutilização da força de trabalho, que ficou em 13,1% no quarto trimestre de 2022 em Goiás, contra 17,3% no ano anterior.

Em novembro do ano passado, a vendedora Cléa dos Anjos Santana conquistou uma sonhada vaga no mercado de trabalho. Depois de oito meses de busca, ela foi contratada por uma loja de calçados. “Foi difícil conseguir. Mandei muitos currículos, mas não era chamada”, lembra.

Cléa conta que entrou na loja como temporária para o final de ano e se esforçou muito para ser efetivada na vaga. “Comemorei muito quando consegui este emprego, pois não dá para ficar sem trabalho por muito tempo”, ressaltou a vendedora, que pretende crescer na empresa.

Renda

O rendimento médio habitual de todos trabalhos em Goiás fechou 2022 em R$ 2.620, uma alta de 1,7% em relação ao valor médio registrado em 2021: de R$ 2.576. Mas, para o economista Aurélio Troncoso, coordenador do Centro de Pesquisas do Mestrado em Desenvolvimento Regional da UNIALFA, os números mostram que o País passa por um processo de recuperação, que ainda deve levar alguns anos.

Uma mostra disso é que a taxa de informalidade, apesar de um pequeno recuo, se mantém há muito tempo num patamar elevado. Segundo ele, Goiás tem um índice de empregabilidade maior que a média nacional pelo fato da maioria dos trabalhadores estarem nos setores de comércio e serviços, que geram mais empregos por aqui.

“Já a indústria depende muito de matérias-primas de outros setores”, diz o professor. Para este ano, ele prevê uma certa estagnação na geração de empregos e até uma ligeira queda no setor de agronegócios, que ainda está inseguro em relação ao perfil do novo governo.

Aurélio acredita que o caminho para impulsionar a economia e gerar mais empregos passa pelo maior nível de investimentos. Mas isso só será possível com a queda na taxa de juros, que incentivará as empresas a buscarem dinheiro no mercado. “Lula sabe disso e, por isso, tem brigado com o Banco Central”, destaca.

Porém, essa queda dos juros dependerá de responsabilidade na área fiscal, o que exige corte de gastos e busca de recursos. “A inflação mostra que está mais controlada e o dólar mais estabilizado, num momento propício para começar a baixar as taxas”, diz o economista.

Qualidade

O professor Sandro Monsueto, um dos coordenadores do Laboratório de Microdados da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas da UFG, também ressalta o fato da taxa de informalidade se manter elevada, mesmo com a queda na desocupação. Ele alerta que ainda falta analisar a qualidade dos empregos gerados neste processo de recuperação da economia. “Podem ser de trabalho intermitente ou por tempo determinado, sem planos de carreira ou possibilidade de crescimento”, adverte.

Além disso, muitos destes trabalhadores podem estar ocupando vagas abaixo de sua qualificação, no chamado ‘desvio operacional’, sem incentivo para crescimento profissional e trabalhando menos horas do que gostariam, ou seja, subutilizados. Monsueto diz que, apesar do aumento do rendimento médio, o mercado ainda vive um período de salários reduzidos, que não acompanharam a inflação dos últimos anos.

“Muitas empresas têm bons ambientes de trabalho, mas também o chamado salário emocional, que não consegue pagar todos os boletos”, destaca o professor. Sem uma recuperação estrutural e sustentável, ele alerta que a taxa de desocupação pode voltar a crescer muito diante de uma nova crise.