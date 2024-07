Deu Praia realiza ação solidária para doação de sangue, leite e livros em troca de ingressos

O Festival Deu Praia realiza campanha solidária, em parceria com o governo do Estado de Goiás, para realização de doações de sangue, leite ou livros. O público poderá realizar a troca de ingressos para um dos dias do Festival Deu Praia.



A ação é promovida pelas Secretarias de Estado da Cultura (Secult), de Esporte e Lazer (SEEL), da Saúde (SES), Hemocentro, e pelo programa Goiás Social. Dos 2 mil ingressos da campanha, 1 mil serão trocados por leite, 600 por livros e 400 serão destinados para doações ao Hemocentro de Goiás, mediante agendamento prévio pelo site agenda.hemocentro.org/secultdeupraia.



Confira a dinâmica da campanha abaixo.

Doação de sangue

O agendamento deve ser realizado por meio do site do Hemocentro.



10/7 (Dia da Doação)

Para doações realizadas no dia 10/7, serão disponibilizados 100 ingressos para o dia 11/7.

Local: Unidade móvel no Goiânia Arena (Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás).



11/7 (Dia da Doação)

Para doações realizadas no dia 11/7, serão disponibilizados 100 ingressos para o dia 12/7.

Local: Unidade móvel no Goiânia Arena (Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás).



12/7 (Dia da Doação)

Para doações realizadas no dia 12/7, serão disponibilizados 100 ingressos para o dia 13/7.

Local: Hemocentro Coordenador (Av. Anhanguera, 7323 - Setor Oeste)



13/7 (Dia da Doação)

Para doações realizadas no dia 13/7, serão disponibilizados 100 ingressos para o dia 14/7.

Local: Hemocentro Coordenador (Av. Anhanguera, 7323 - Setor Oeste).



Como doar livros

- Doe 2 livros literários e ganhe um ingresso do Deu Praia

- Podem ser doadas obras de literatura, literatura infantil e infantojuvenil, e gibis em bom estado de conservação.

Local: Biblioteca Pio Vargas (Praça Cívica, 2 - centro, Goiânia.)

Quando: 10 a 12 de julho.

Horário: 8. às 17 horas



Como doar leite:

- Doe 1 litro de leite longa vida e ganhe 1 ingresso do Deu Praia.

- Leite deve estar dentro do prazo de validade.

Local: Goiânia Arena.

Quando: 10 a 12 de julho (18h às 22 horas).



Regras doação de sangue

- Podem participar pessoas acima de 18 anos que estão aptas a fazer doação de sangue.

- Apenas o agendamento não garante o direito ao ingresso.

- Ao fim do gesto solidário, os ingressos serão disponibilizados por e-mail conforme a demanda espontânea de doação.



Critério para doação

- Estar em boas condições de saúde

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização)

- Pesar no mínimo 50kg

- Estar alimentado (evitar alimentação gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação)

- Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial



Impedimentos temporários

- Gripe, resfriado e febre: aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas;

- Período gestacional;

- Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

- Amamentação (até 12 meses após o parto);

- Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

- Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação);

- Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses,

- Ter estado exposto a situações de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses após a exposição).

- Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 ficam impedidas de doar sangue pelo prazo de 7 dias

- Pessoas que foram consideradas caso suspeito ou confirmado, devem aguardar o prazo é de 10 dias após a remissão dos sintomas.

- Vacinas têm um período de inaptidão que varia entre 48 horas e

12 meses.



*Os ingressos até atingir a capacidade máxima.