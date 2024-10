Empresário e mulher são presos suspeitos de desvio de dinheiro para compra de uniformes do CPMG

O dono de uma loja de uniformes, de 29 anos, e uma mulher, de 34, foram presos em Goiânia na terça-feira (29) suspeitos de desviar recursos do programa Bolsa-Uniforme, que faz parte do Goiás Social. Segundo a Polícia Civil (PC), foram apreendidos, no total, 63 cartões do programa. Conforme a apuração inicial da PC, a quantia desviada é de aproximadamente R$ 60 mil.

Por meio de nota, o Comando de Ensino da Polícia Militar e o Goiás Social afirmaram que não compactuam com qualquer tipo de ação fraudulenta que comprometa o Bolsa Uniforme. E garantiu que "trata-se de um caso isolado", diz a nota (veja na íntegra ao final do texto)

O delegado do caso, Humberto Teófilo, explicou que a mulher abordava alunos de alguns colégios militares em Goiânia. Ela os convencia a irem até a loja do empresário, que é um estabelecimento credenciado para a venda de uniformes. O homem passava o valor total do cartão na máquina, que é de até R$ 970, e ficava com uma parte. Outras partes do dinheiro ficavam com a mulher e os alunos.

Ainda segundo o investigador, após uma denúncia, a Polícia Militar (PM) abordou a suspeita em frente a um colégio militar no Parque Atheneu, e ela tinha consigo 31 cartões do Bolsa-Uniforme. Depois, a equipe foi até a loja do empresário, onde havia outros 11. Em seguida, os suspeitos foram conduzidos à delegacia.

Durante o depoimento, os suspeitos ficaram em silêncio, conforme explicou o delegado Humberto. Eles devem responder pelos crimes de peculato, associação criminosa e corrupção de menores. O Daqui não conseguiu localizar a defesa da dupla até a última atualização desta reportagem.

Em coletiva nesta quarta-feira (30), o Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás disse que até o momento, foi identificada a participação de estudantes dos colégios Hugo de Carvalho Ramos, no Jardim Goiás, e Major Oscar Alvelos, no Parque Atheneu. Além disso, os alunos envolvidos no golpe vão ser submetidos ao Conselho Disciplinar e poderão sofrer uma transferência educativa pela prática de um ato infracional.

Bolsa-Uniforme

O programa Bolsa-Uniforme atende todos os estudantes do ensino fundamental e médio dos colégios militares. O benefício, disponibilizado uma vez por ano, oferece um valor de até R$ 970 por aluno, transferido diretamente pelo sistema bancário aos beneficiários.



NOTA DE ESCLARECIMENTO

"Ao tomar conhecimento de possíveis irregularidades cometidas por um lojista no recebimento de cartões do Programa Bolsa Uniforme, a Polícia Militar acionou imediatamente o serviço de inteligência, que apurou as informações e efetuou a prisão dos suspeitos.

Todos os lojistas aptos a participarem do programa são devidamente credenciados junto ao Governo de Goiás, o que assegura a qualidade dos uniformes e garante a segurança do programa. Também por meio desse cadastro foi possível a rápida identificação das irregularidades cometidas e de seus autores.

É importante ressaltar que o Comando de Ensino da Polícia Militar e o Goiás Social não compactuam com qualquer tipo de ação fraudulenta que comprometa o Bolsa Uniforme. Trata-se de um caso isolado, cuja investigação será conduzida pela Polícia Civil, de forma a punir os responsáveis.

O programa garante a entrega de R$ 970,00 a todos os mais de 75 mil alunos dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) para a compra do vestuário exigido pelas unidades.

Comando de Ensino da PM | Gabinete de Políticas Sociais - Governo de Goiás"