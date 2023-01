Empresa é multada em R$ 220 mil por derramamento de óleo em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia multou, em R$ 220 mil, uma empresa do ramo de pneus responsável pelo derramamento de óleo queimado na região do Residencial Itamaracá, nas proximidades da Avenida Perimetral Norte. Conforme a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), o líquido vazou por metros, por meio de um buraco no muro da empresa, e se concentrou na via.

A multa pelos danos ambientais provocados pelo vazamento de cerca de 18 mil litros de óleo foi no valor de R$ 200 mil. No entanto, a Amma já havia multado a empresa em R$ 20 mil quando a situação foi registrada, no último dia 19, “por desconformidade do licenciamento ambiental da empresa”.

Conforme o presidente da Amma, Luan Alves, o crime ambiental cometido é um dos maiores dos últimos anos na capital, com “impacto ambiental imensurável”, podendo atingir a fauna e flora da região.

“Próximo ao local há uma nascente, e os esforços são para evitar que o óleo chegue a ela por meio das redes fluviais e da boca de lobo”, pontuou.

A Amma informou que ainda atua no local, e o caso foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) para instauração de inquérito.

“A rua continua interditada pela SMM, nesta sexta-feira (20/01), até que os trabalhos terminem no local”, concluiu a pasta.

A reportagem tenta confirmar junto à Amma o nome da empresa para um posicionamento.