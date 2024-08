Entenda quais são as indicações para os diferente tipos de leite

Fonte de gordura, carboidratos, proteínas, sais minerais e gorduras, o leite é essencial para a nutrição e desenvolvimento humano desde os primeiros momentos de sua vida: afinal, essa é a base da alimentação dos mamíferos. Importante não somente na infância, ele continua a compor as dietas da fase adulta.

De acordo com uma pesquisa de 2019 publicada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, “em média, 116,5 quilos de leite (o que equivale a 113,11 litros) são consumidos por cada habitante por ano, e essa quantidade tem aumentado a taxas de 1,2% ao ano”.

Porém, por mais que ele seja uma fonte vital de nutrição, existem pessoas com restrições alimentares ou ao próprio leite. Segundo um estudo realizado pelo laboratório Genera, 51% da população brasileira tem tendência a desenvolver intolerância à lactose, o principal açúcar presente no leite.

Uma pessoa com esse diagnóstico tem uma incapacidade de digerir a lactose devido a deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável pela digestão desse nutriente. Outro caso particular seria o de uma pessoa em fase de emagrecimento.

Segundo Karine Lima, nutricionista que atende no centro clínico do Órion Complex, “uma pessoa em fase de emagrecimento tende a perder massa muscular. Por isso, é muito importante que ela atinja a quantidade recomendada de proteínas diárias para manter esse tecido muscular. É interessante saber que essa meta pode ser atingida ao mesmo tempo que evita-se o consumo das calorias que vêm do açúcar e da gordura presentes no leite integral, por exemplo”, diz.

Para atender estas situações, a indústria de laticínios desenvolveu alternativas ao leite integral, como o zero lactose, semidesnatado e desnatado. E estes subtipos têm garantido a muita gente esta fonte importante de alimentação. Na Marajoara Laticínios, eles já correspondem a 40% da produção. Conheça mais sobre os tipos de leite disponíveis para o consumo.

Leite integral

Esse leite não passou por nenhum processo de remoção de gordura, sendo consumido, então com grande parte das suas características nutricionais originais. Geralmente, são comercializados após um processo de pasteurização, que ajuda a garantir maior tempo de validade do produto e segurança ao consumir esse alimento. Segundo a Marajoara Laticínios, esse tipo de leite tem 3% de gordura e também conta com alta concentração de proteínas e cálcio. Ele é indicado para crianças em fase de crescimento, pessoas que não possuem restrições alimentares ou que desejam ganhar peso.

Leite semidesnatado

O leite passou por um processo de remoção de pelo menos 50% do volume de gordura total do alimento, tendo em sua composição de 1,5% a 0,7% desse componente. É importante ressaltar que essa diminuição na concentração de gordura não afeta o volume de proteínas e de cálcio encontrados. Por esse motivo, o semidesnatado é muito valorizado por quem quer controlar a ingestão de calorias e está em processo de transição entre o consumo do integral e o consumo desnatado.

Leite desnatado

O leite passou pelo processo de remoção total das gorduras encontradas nesse alimento, sendo considerado a versão menos calórica dos três tipos apresentados. Após a remoção da gordura, ainda mantém a mesma quantidade de proteínas, seus micro e macronutrientes, e é recomendado para quem deseja controlar a ingestão de gordura e para quem está em processo de emagrecimento.

Leite sem lactose

Esse leite foi acrescido da enzima lactase, responsável pelo processamento da lactose presente no alimento originalmente. Ele foi adaptado para intolerantes à lactose que possuem dificuldade em digeri-la, e garante os benefícios do leite sem o desconforto digestivo.