Equatorial Goiás alerta população sobre tempestades

Depois da onda de calor, Goiás agora está sob alerta de tempestades com possibilidade de haver granizo e alagamentos, além de ventos de até 100km/h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu o alerta para 229 municípios, ou seja, quase todo o Estado.

Diante desse cenário, a Equatorial Goiás também chama a atenção da população sobre as consequências dos eventos climáticos para a rede elétrica e os cuidados necessários dentro e fora de casa.

Nessas situações climáticas extremas há risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, visto que os ventos fortes lançam objetos sobre a rede e árvores caem sobre a fiação, provocando estragos na rede elétrica, que precisa ser reconstruída pelas equipes em campo.

Outro agravante das tempestades são as descargas elétricas. Somente neste ano, de janeiro a outubro, a Equatorial Goiás identificou cerca de 10 milhões de raios na área de concessão. Além de causar interrupções no fornecimento de energia, as descargas atmosféricas podem provocar curto-circuito, queima de equipamentos e acidentes fatais.

Para evitar danos materiais e físicos, seguem os cuidados que os clientes devem manter dentro e fora de casa durante tempestades:

Cuidados dentro de casa:

• Evite o uso do celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada;

• Evite o uso de chuveiro ou torneira elétrica;

• Evite consertos de instalações elétricas;

• Se possível, permaneça dentro de casa enquanto estiver chovendo e retire os equipamentos elétricos da tomada.

Cuidados fora de casa:

• Não encoste em objetos metálicos como postes, cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

• Não toque em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos;

• Nunca tente desligar ou religar energia da rede elétrica por conta própria;

• Evite estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

• Em caso de cabo de energia caído, não se aproxime e entre em contato imediatamente com a Equatorial Goiás pelos canais de atendimento.