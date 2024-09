Equatorial Goiás registra quase 8 mil impedimentos de leitura dos medidores em um mês

Mensalmente milhões de leituras são feitas pela Equatorial Goiás em casas e comércios do estado para garantir uma medição justa e correta. Porém, a concessionária enfrenta desafios com os impedimentos de leitura dos medidores de energia elétrica em diversas regiões.

Somente no mês de julho, cerca de 7,8 mil restrições foram registradas pela distribuidora, afetando a qualidade do serviço e comprometendo a precisão da cobrança. Os números mais altos de impedimentos ocorrem na região metropolitana, com 1.638 registros em apenas 30 dias.

Em segundo lugar está a região de Morrinhos, com 1.267 ocorrências. No terceiro lugar está Anápolis, onde foram contabilizados 1.097 casos neste período.

Principais motivos

A concessionária fez um mapeamento dos principais motivos identificados para que as leituras não pudessem ser feitas. Em primeiro lugar estão os portões fechados, mesmo com o imóvel ocupado. Foram mais de 3,5 mil casos relatados pelas equipes somente em julho deste ano.

Neste tipo de ocorrência, o padrão do cliente não fica voltado para a rua, mas dentro do imóvel, como no caso de fazendas e propriedades rurais. O gerente de Gestão Comercial da Equatorial Goiás, Jean Gama, explica que às vezes o cliente está em casa e recusa a entrada do leiturista por medo de ser algum golpe.



“Alguns clientes alegam ter medo; acham que o leiturista não é um funcionário oficial da concessionária. Reforçamos que nossos colaboradores utilizam crachá de identificação e uniforme”, afirma Jean.



Em outras situações, os clientes não permitem a entrada por não concordarem com os valores das faturas anteriores. Outros fatores como a presença de cães bravos e o visor do padrão estar quebrado ou sujo também dificultam a atuação dos leituristas.



Consequências

Os impedimentos para leitura podem levar a várias consequências para os consumidores. A principal delas é a possibilidade de faturamento pela média de consumo, que é realizada quando o acesso ao medidor é inviável. Este método de cobrança pode não representar o consumo real, resultando em contas mais altas ou mais baixas do que o consumo efetivo, valores que são acertados e eventuais diferenças devolvidas ou cobradas dos clientes.



Além disso, a falta de acesso ao medidor impede a identificação de possíveis problemas na rede elétrica do cliente, como defeitos ou variações inesperadas no consumo. O gerente destaca que, em caso de três impedimentos consecutivos de acesso ao medidor, a unidade consumidora também estará sujeita ao desligamento da energia, conforme normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Notificação de impedimento de acesso ao medidor

A partir de agosto de 2024 a Equatorial Goiás começou a aplicar um adesivo de notificação quando constatado impedimento de acesso ao medidor. Esse adesivo é uma sinalização adicional ao cliente que precisa adotar alguma providência para permitir o acesso a seu medidor, além de dar orientações sobre o faturamento por média.

Medidas Preventivas

Para evitar esses problemas, a Equatorial Goiás orienta seus clientes sobre a importância de manter o acesso livre aos medidores. Ao identificar os leituristas, os moradores devem autorizar a entrada e os cães devem ser mantidos em áreas onde não representem risco para os técnicos. A concessionária também sugere a limpeza regular dos vidros das caixas de medição, evitando o acúmulo de sujeira que possa impedir a leitura correta.



Serviço de autoleitura

Nos casos das instalações em área rural, onde nem sempre é possível manter o acesso liberado no dia da leitura, a Equatorial recomenda que os clientes façam a autoleitura dos seus medidores. "O cliente precisa anotar a leitura que ele vê no seu medidor e nos informar essa leitura, que vamos utilizá-la no lugar da média de consumo dos últimos 12 meses, evitando a necessidade desses ajustes de faturamento e facilitando o entendimento da conta", esclarece Jean Gama.



Para informar a autoleira, basta acessar o aplicativo Equatorial Energia ou o site www.equatorialenergia.com.br, clicar em Agência Web e depois Solicitação de Serviços. Em seguida, é necessário informar o CPF do titular, a data de nascimento e selecionar a opção Enviar Minha Autoleitura. O cliente também pode informar a autoleitura através do nosso call-center.



A distribuidora alerta que os clientes com medidores internos que optarem pela autoleitura devem observar na fatura de energia qual a data da próxima leitura agendada para a sua instalação. Só serão válidas as leituras informadas nessa mesma data, que é recomendado, ou em até seis dias antes. Caso o cliente informe após esse prazo, a leitura não será considerada.



A concessionária reforça que este serviço é destinado aos clientes da Baixa Tensão. Os clientes com Tarifa Branca, Microgeração Distribuída, Irrigantes e Aquicultores possuem mais de uma leitura de seus medidores e precisam fazer a autoleitura obrigatoriamente pelo call-center, informando cada uma das leituras apresentadas no medidor com seus respectivos códigos de leitura.