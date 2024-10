Estácio e Hemocentro promovem campanha de doação de sangue

O Centro Universitário Estácio de Goiás, em parceria com o Hemocentro de Goiás e o Shopping Estação Goiânia, realiza a V Campanha de Doação de Sangue na próxima terça-feira (8), das 8h às 16h. A ação tem como objetivo fortalecer a importância da doação de sangue e contribuir para o abastecimento dos estoques do Hemocentro, que frequentemente enfrentam baixas, especialmente em períodos de maior demanda, como férias e festas de final de ano.

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira é doadora de sangue, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que esse índice esteja entre 3% e 5% para garantir a autossuficiência dos bancos de sangue do país. Iniciativas como esta campanha são fundamentais para ampliar a conscientização e mobilizar novos doadores.

Segundo a professora Daynara Paiva Vilar, mestra em medicina tropical e saúde pública e docente de Biomedicina da Estácio Goiás, a doação de sangue é um ato de solidariedade e pode salvar até quatro vidas com apenas uma bolsa de sangue. “A parceria com o Hemocentro de Goiás é essencial para sensibilizar a população e facilitar o processo de doação, trazendo essa oportunidade para um ambiente de fácil acesso”, comenta a docente.

Para participar como doador, é necessário atender a alguns critérios: pesar no mínimo 50 kg, ter acima de 16 anos (menores de 18 anos devem ser acompanhados por um responsável), apresentar um documento oficial com foto, ter dormido ao menos seis horas nas últimas 24 horas, não ter feito tatuagens ou colocados piercings nos últimos 12 meses, e evitar alimentos gordurosos antes da doação. As inscrições devem ser realizadas neste link.

A professora também destacou a importância de manter os estoques de sangue resultantes. “O sangue doado não pode ser fabricado, ele depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. A manutenção de estoques adequados é vital para atender pacientes em situações de emergência, cirurgias e tratamentos de doenças graves”, destaca a docente.

SERVIÇO: V Campanha de Doação de Sangue Estácio Goiás

Data: 8 de outubro (terça-feira)

Horário: 8h às 16h

Local: Shopping Estação Goiânia (Avenida Goiás, Nº 2151, Setor Central, Goiânia – GO)

Inscrições: https://rupa177.gendo.app