Família de goiano morto em incêndio deve receber indenização de R$ 500 mil, decide Justiça

A família do goiano Aldo Batista da Silva, um dos cincos trabalhadores que morreram em um incêndio no canavial de uma usina em São Simão, no sudoeste goiano, deve receber uma indenização de R$ 500 mil, segundo a Vara do Trabalho de Quirinópolis.

O advogado Darley de Carvalho Bilio, que representa as famílias, disse que os parentes de outras duas vítimas de Minas Gerais, também devem ser indenizadas, conforme a Vara do Trabalho de Paracatu. As indenizações são resultado de um acordo feito entre o Grupo STA e as famílias das vítimas neste mês.

Três dessas famílias já fizeram acordo. Achamos por bem chegar a um consenso. Finalizamos o processo do Aldo e do Arlindo Beto Rodrigues Sobrinho por R$ 500 mil cada [...] Nós fizemos acordo com a mãe do Marcos de Lima Souza também de R$ 100 mil porque ele tinha esposa e a esposa entrou com outro advogado”, explicou o advogado.

Em nota, o Grupo STA confirmou o acordo da empresa com as famílias e disse que “desde o incidente eles buscaram dar total apoio às famílias, compromisso que mantêm até hoje”.

Relembre o caso

O incêndio aconteceu no dia 19 de outubro de 2023. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 15h e rapidamente se espalhou devido aos fortes ventos e alta temperatura. Cerca de 400 hectares foram atingidos e o fogo acabou cercando os trabalhadores que faziam o plantio e colheita de cana.

Além de Arlindo, Aldo e Marcos, morreram no incêndio José Cícero da Silva e José Ilton Francisco Luiz. Outros dois trabalhadores ficaram feridos. Eles foram atendidos, medicados e liberados.

“Nada vai trazer o ente querido dessas famílias de volta. Poderia colocar R$ 1 bilhão que a sensação das famílias ainda não seria reparada. A indenização é para amenizar o sofrimento”, afirmou o advogado.

Combate às chamas

Segundo testemunhas, a usina disponibilizou quatro caminhões-pipa de combate a incêndio na tentativa de controlar as chamas, mas as máquinas foram consumidas pelo fogo. Outras máquinas como tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras também ficaram destruídas. Um vídeo mostra incêndio no canavial usado por uma usina.

Laudo

O laudo que apurou as causas do incêndio concluiu que o vento ajudou a espalhar o fogo na plantação. À época, o delegado Márcio Marques, responsável pela investigação do caso, disse que a perícia não conseguiu identificar o local exato onde o fogo teve início, mas apontou que, provavelmente, o incêndio tenha sido provocado por intervenção humana.

O jornal entrou em contato com a Polícia Civil, nesta quinta-feira (26), para saber se o inquérito policial foi concluído, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.