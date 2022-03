Genro tenta matar sogro duas vezes em menos de 24 horas para ficar com herança em Itaberaí

Suspeito de tentar matar o sogro duas vezes em menos de 24 horas, um homem de 40 anos foi preso na quinta-feira (24) em uma fazenda de Itaberaí, na região Noroeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, Wene Divino da Silva tentou envenenar o jantar do idoso de 73 anos e, durante a madrugada do dia seguinte, simulou um roubo.

As investigações apontaram que a primeira tentativa de homicídio aconteceu no último dia 13 de março. Na ocasião, o genro colocou uma substância tóxica na água do bebedouro e na comida do sogro, Nivaldo Vitorino de Oliveira. Por volta das 2h15 da madrugada, Wene retornou para a fazenda para verificar se o sogro havia morrido.

Ao perceber que sua tentativa não havia dado certo, Wene Divino forjou um assalto, agrediu o sogro com uma enxada e o roubou. O idoso foi socorrido pela filha - que não sabia que o marido estava envolvido no crime, encaminhado ao hospital municipal de Itaberaí e em seguida transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Durante as investigações, ao ser interrogado, o suspeito confessou os crimes, afirmou ser o autor das tentativas de homicídio e ainda alegou ter interesse na herança da mulher para conseguir quitar algumas dívidas com comerciantes da região, tendo em vista que ele é suspeito de cometer fraudes na cidade.

Wene foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de veneno, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; e furto majorado pelo repouso noturno. Somadas, as penas para todos esses crimes podem chegar a 60 anos de reclusão.

Segundo a Polícia Civil, a divulgação da imagem e nome do suspeito se deu nos termos da Lei n° 13.869/2019 em razão do interesse público, conforme despacho do delegado responsável pela investigação.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.