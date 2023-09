Goiás pode ter chuvas isoladas e temperaturas mais baixas no feriado; veja previsão

As previsões apontam que Goiás deve ter temperaturas mais baixas e chuvas isoladas nos próximos dias. O ciclone que agiu no sul do país e causou grande estrago e mortes, não causa consequências por aqui além da frente fria. A previsão é de chuvas irregulares até quinta-feira (7), depois a tendência é o tempo ficar mais estável.

André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), explicou que o ciclone se dissipa e “morre”, mas a frente fria segue e sobe pelo país. Isso abaixa um pouco a temperatura.

"O ciclone agiu no sul do país literalmente. Chuva muito concentrada. Para nós sobrou a frente fria, por isso que o tempo amanheceu diferente hoje (5). Então a frente fria subiu do sul. O ciclone morre, mas a frente fria segue, ele não influência aqui com nada não”, disse André Amorim.

André lembra que o período de estiagem continua e o período de chuva ainda não começou, somente essas chuvas intermediárias que são favorecidas pela ação do chamado El Niño. “As frentes frias estão chegando com certa facilidade na região sudeste e acaba influenciando em Goiás por isso estamos com essas chuvas aqui”, explicou.

Um exemplo das chuvas isoladas que estamos tendo foi o que aconteceu em Goiânia entre essa segunda e terça-feira. Na região noroeste da capital não choveu, enquanto foi registrado 8,8 milímetros de água na região leste.

Na tarde desta terça-feira (5) os termômetros do Cimehgo registraram temperatura de 38° em São Miguel do Araguaia, 35,7° na cidade de Goiás e 31° em Goiânia.

Elizabete Alves Ferreira, do Instituto de Meteorologia (Inmet) de Goiânia, disse que as condições de chuvas pontuais vão continuar principalmente na região centro-sul do estado. Na região sudoeste essas áreas de instabilidade continuam até o feriado do dia 7. Já em Goiânia a tendência é que permaneça assim nesta quarta-feira (6).

Dentro do que está sendo observando, existe alertas chuvas e rajadas de vento para região sudoeste. Em Goiânia também pode ter alguma chuva com volume maior, explicou Elizabete.

Sobre a ação do ciclone, ela reforçou que ele apenas favoreceu para dar continuidade na umidade que já estava aqui.

As ventanias registradas em algumas cidades são ocasionadas pelo calor associado a umidade.

Veja como fica a previsão no estado nesta quarta-feira (6), de acordo com o Cimehgo:

Nas regiões oeste, norte e leste de Goiás o tempo deve permanecer quente e sem previsão de chuvas. As temperaturas vão girar em torno de 36° e 38°, com predomínio do sol e umidade relativa do ar entre 85% podendo chegar à 25%.

Já para o sudeste, centro e sul do estado existe possibilidade de chuva de até 5 milímetros. O tempo fica nublado e com a umidade do ar entre 85% e 30%. Apesar disso a temperatura continua alta girando na casa dos 35° e 36°. Vai existir variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuva em pontos isolados.