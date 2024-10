Goiânia recebe 6 mil doses de reposição da vacina contra Covid-19

Goiânia recebeu na segunda-feira (28) 6 mil doses da vacina Spikevax contra Covid-19, fabricada pela Moderna. As doses de reposição chegam após 10 dias de estoque zerado e serão distribuídas para as unidades de saúde, conforme rota de cada Distrito Sanitário de Saúde, portanto devem estar disponíveis em todos os locais até sexta-feira (1).



A Spikevax é uma vacina monovalente que protege contra a variante XBB 1.5, que faz parte das variantes atualmente circulantes do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. A nova vacina está destinada à imunização de grupos prioritários, compostos por crianças de seis meses a cinco anos incompletos (calendário vacinal), pessoas com 60 anos ou mais, indivíduos imunocomprometidos a partir de cinco anos, além de indígenas, quilombolas e ribeirinhos.



Também são considerados prioritários trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, residentes em instituições de longa permanência, portadores de comorbidades, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. (veja esquema completo abaixo).



“Mesmo o fim da pandemia tendo sido declarado há mais de dois anos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacinação continua sendo a forma mais eficaz para proteger os grupos mais vulneráveis”, destaca a diretora de Vigilância Epidemiológica, Marília de Castro.



Esquema de vacinação



- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Esquema vacinal: duas doses

Intervalos:

1ª dose: Monovalente XBB, Moderna

2ª dose: após 4 semanas da 1º dose



- A partir de 5 anos de idade

Esquema vacinal: uma dose



- Imunocomprometidos a partir de 6 meses de idade

Esquema vacinal: três doses

Intervalos:

1ª dose: Monovalente XBB, Moderna

2ª dose: após 4 semanas da 1ª dose

3ª dose: após 8 semanas da 2ª dose

Após completar o esquema primário, administrar anualmente duas doses, com intervalo mínimo de seis meses.



- Grupos prioritários a partir de 5 anos de idade

Esquema vacinal: uma dose anual da vacina Monovalente XBB (com intervalo de no mínimo 3 meses do recebimento da última dose de qualquer vacina da Covid-19).



- Imunocomprometidos a partir de 5 anos, gestantes/puérperas e idosos a partir de 60 anos

Esquema vacinal: duas doses anuais da vacina Monovalente XBB (com intervalo mínimo de 6 meses entre cada dose).