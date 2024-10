HDT destaca cuidados paliativos que garantem dignidade e qualidade de vida

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), tem se consolidado como referência em cuidados paliativos, oferecendo uma abordagem interdisciplinar para pacientes com doenças que ameaçam a vida.

O Núcleo de Cuidados Paliativos do HDT, criado em 2017, tem como principal objetivo amenizar o sofrimento tanto dos pacientes quanto de seus familiares, atuando com uma equipe multidisciplinar dedicada ao cuidado integral e humanizado.

Nos últimos anos, o HDT teve um aumento significativo no número de pacientes em cuidados paliativos. De janeiro a setembro de 2024, foram atendidos 172 pacientes, quase o dobro dos 95 registrados no mesmo período de 2023.

A médica paliativista do HDT e vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de Goiás (AECP-GO), Amanda Travaglia Vitoy, destaca a importância de iniciar os cuidados desde o diagnóstico. "Os cuidados paliativos são um direito fundamental dos pacientes. Nosso papel é garantir que eles tenham conforto, dignidade e, acima de tudo, qualidade de vida, independentemente do estágio da doença", afirmou.

Fabrício Soares de Paula, coordenador do Núcleo Técnico Científico de Cuidados Paliativos do HDT, complementa ao destacar que, além do controle de sintomas, o planejamento para o futuro é parte essencial do atendimento, assegurando que as preferências do paciente sejam respeitadas, especialmente em momentos críticos.

"É fundamental desmistificar a ideia de que os cuidados paliativos são destinados apenas para a fase terminal da doença", reforça. "Nosso foco é proporcionar qualidade de vida desde o diagnóstico, concentrando-se tanto na pessoa quanto em seus familiares."

Dia Mundial dos Cuidados Paliativos

O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, celebrado no segundo sábado de outubro, busca aumentar a conscientização sobre a importância desse cuidado humanizado. A data é uma iniciativa da WorldWide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA), organização internacional não governamental que promove o desenvolvimento dos cuidados paliativos em todo o mundo.

Para marcar a data, o HDT realizará uma série de ações de conscientização voltadas para suas equipes, apresentação teatral e uma mesa-redonda sobre comunicação em situações difíceis na área da saúde. As atividades reafirmam o compromisso do hospital com a qualidade de vida daqueles que enfrentam doenças ameaçadoras.