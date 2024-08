Homem é preso suspeito de estuprar filha de 10 anos

Um homem de 34 anos foi preso em Posse, na região nordeste do estado, por suspeita de estuprar sua filha de 10 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu em São João Del Rei, em Minas Gerais, e o suspeito estava foragido em Goiás. A filha denunciou o caso em janeiro deste ano.

De acordo com a PC, o homem foi preso na quarta-feira (31) depois que as polícias dos dois estados compartilharam informações a respeito do caso. Na época da denúncia, a vítima foi até a delegacia na companhia do conselho tutelar. Ao saber que tinha sido denunciado, o suspeito fugiu.

Segundo as investigações, o homem foi localizado depois que a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis na cidade goiana onde ele teria abastecido o seu carro no domingo (28).

Ainda segundo a polícia, o suspeito estava trabalhando em uma oficina de caminhões em Posse, e depois de identificar o local, a equipe foi até lá e conseguiu capturá-lo no trabalho e depois o levaram para a Unidade Prisional da cidade. Ele deve responder por estupro de vulnerável.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso não foi possível localizar a defesa.