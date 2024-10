Idoso é morto a pauladas por inquilino ao cobrar mais de R$ 2 mil em aluguéis atrasados em Trindade

Um idoso de 90 anos foi morto a pauladas por um inquilino ao cobrar mais de R$ 2 mil em aluguéis atrasados em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Civil. Geraldo Alves da Silva foi encontrado escondido em um barril dentro da casa e o suspeito ainda teria roubado R$ 900 da vítima. Um vídeo divulgado pela polícia mostra o local onde o corpo do idoso estava escondido.

Eram três meses de aluguéis no valor de R$ 700 cada. Ele foi morto a pauladas e o corpo foi escondido em um cômodo de ferramentas", informou o delegado responsável pelo caso, Douglas Pedrosa.

Por não ter o nome divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta matéria.

O crime aconteceu no domingo (6), na região central da cidade, mas o suspeito foi preso na segunda- feira (7). De acordo com a polícia, a equipe foi informada que ele estava numa boca de fumo com aproximadamente R$ 900, dizendo que havia roubado do idoso que morava com ele. A polícia investiga se houve roubo seguido de morte ou morte seguida de furto.

"Vizinhos disseram que ontem à tarde o Geraldo não saiu de casa e viram o suspeito fazendo a limpeza do quintal o que não era de costume. Esperamos que ele chegasse, abordamos e trouxemos para a delegacia. Ele confessou o crime e disse que matou o idoso porque ele havia cobrado três meses de aluguéis que ele devia", afirma o delegado.

O delegado informou que o suspeito continua preso e deve responder por ocultação de cadáver, homicídio qualificado. Também disse que o homem já tem passagens por esses crimes.

Caso semelhante

O jornal mostrou na segunda que um outro inquilino matou o dono da casa em que ele morava a facadas no momento em que o proprietário foi receber a dívida do aluguel. O crime aconteceu no setor Crimeia Leste, em Goiânia, na última sexta-feira (4), e o suspeito foi preso no sábado (5).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o dono do imóvel, de 56 anos e que alugava casas e veículos, chega ao local em um carro prata e faz uma manobra, descendo a rua. Momentos depois, é possível ver o suspeito, sem camisa, correndo no sentido contrário da via.