Inscrições para curso de moda para crianças estão abertas

De desenho de moda à roupa de bonecas. No mês das crianças, o Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, oferece oficinas especiais para os pequenos se aventurarem no mundo da moda. Localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, o Clube oferece uma agenda de cursos diversificados para adultos e crianças interessadas em aprender mais sobre corte e costura. As aulas não exigem nenhuma habilidade ou treinamento anterior, e as inscrições podem ser feitas no site.

“Roupas de Boneca e Bichinho de Pelúcia”, “Vista Sua Aquarela”, “Desenho de Moda” e “Costurar É Uma Arte” serão as oficinas infantis para o mês de outubro. Com carga horária de 6 a 8 horas, as aulas serão ministradas somente aos sábados de manhã e à tarde. Para jovens e adultos, o Clube de Costura oferece “Modelagem, Corte e Costura”, “Básico de Ajustes”, “Costura Criativa” e “Prática em Máquinas Industriais”.

Os cursos são práticos e uma porta de entrada ao universo da costura, voltado tanto para alunos iniciantes como para quem busca aperfeiçoamento. “Através dos cursos nossos alunos conseguem identificar qual sua maior habilidade dentro do processo de construção de uma peça”, conta Rogelia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura. “Já para as crianças, a ideia é desenvolver novas habilidades motoras, criar memórias e poder aprender enquanto se divertem", explicou.

As inscrições para os cursos podem ser efetuadas pelo site, pessoalmente ou pelo whatsapp. Os valores variam de R$130 a R$590. Membros do Clube de Associados têm no mês de outubro 10% de desconto em um curso e 15% em dois, no ato da inscrição.

Programação

Em outubro, a agenda do Clube de Costura inclui os cursos de “Modelagem, Corte e Costura”, entre os dias 02 a 06/10 (período matutino), 17 a 20.10 (vespertino) e 19, 20, 25 e 27/10 (noturno); “Prática em Máquina Industrial”, do dia 02 ao 11/10 (vespertino); “Costura Criativa”, de 09 a 11/10 (matutino); “Básico de Ajustes”, entre os dias 16 e 18/10 (matutino).

A agenda infantil oferta nos dias 07 e 14/10 as oficinas “Roupa de Boneca/Bichinho de Pelúcia” (matutino) e “Desenho de Moda” (vespertino). Nos dias 21 e 28 de outubro, acontecerão os cursos “Costuras É Uma Arte - Vestido” (manhã) e “Vista Sua Aquarela” (vespertino). Mais informações no site e no instagram do Clube de Costura.