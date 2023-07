Mãe conta que filha quebrou todos os dentes em festival de rap: “Passei mal ao ver ela"

A mãe de uma das feridas com o desabamento de uma rampa de acesso no festival Rap Mix, no último domingo (9), contou, em entrevista à TV Anhanguera, nesta segunda-feira (10), que passou mal ao ver a filha, que está internada no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Suellen de Lima Carvalho deu entrada no hospital com fratura na face, e quebrou todos os dentes, segundo a mãe, Ilda de Lima Carvalho.

“Quando eu vi minha filha, logo me retirei da sala porque eu comecei a passar mal. Ela está com os dentes todos quebrados, a boca costurada, tudo inchado. Ela está transformada”, afirmou a mãe de Suellen.

Ilda de Lima relatou que mora em Combinado, no Tocantins e que viajou 700 km até Goiânia ao saber do que havia acontecido com a filha, que irá passar por um procedimento cirúrgico.

“Eu estava dormindo quando o telefone tocou. Quando eu vi que o DDD era 62, meu coração já acelerou, fiquei em pânico. O rapaz me falou que tinha acontecido um problema no show, que as bancadas tinham caído e que minha filha tinha se machucado, mas que já estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e que já estavam encaminhando ela para o hospital mais próximo”, relatou.

Jovem não queria ir ao show

De acordo com a mãe, as duas conversaram antes de a jovem ir ao evento. À mãe, ela teria contado que não queria mais ir ao show.

“A Suellen mora aqui em Goiânia e havia passado por um atendimento médico e foi diagnosticada com virose. Nisso, ela ainda me falou ‘mãe, não estou com vontade de ir, mas não tem como pedir o reembolso [do ingresso] mais’.”, afirmou.

Na sequência, Ilda disse que então aconselhou a filha a não ir sozinha ao evento. “Vai com alguém, fica atenta, toma água de coco para ficar forte”, orientou.

A jovem teria, ainda, avisado a mãe de que, durante o evento, estaria sem sinal de telefone. “Ela me falou ‘mãe, lá vai até as 2h da manhã, e vai ter muita gente, o telefone fica sem sinal. Então só mais tarde para eu dar sinal’”, contou.