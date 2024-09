Menina morre afogada após cair em tanquinho de lavar roupas, em Anápolis

Uma menina identificada como Isabel Francisca de Jesus morreu depois de afogar em um tanquinho de lavar roupas. O caso aconteceu na quinta-feira (27), no bairro Jardim Arco Verde, em Anápolis. As informações foram confirmadas pelo coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Anápolis, Tiago Carrijo. A idade dela - entre dois e três anos - não foi confirmada.

Conforme relatou Tiago, a menina estaria brincando com outras crianças e se escondeu dentro do tanquinho. “Pelo tamanho tanquinho e o tamanho dela, a gente imagina que outra criança colocou ela nesse pro tanquinho”, disse ele. Segundo informações colhidas, disse ele, a menina teria passado 40 minutos sendo procurada pelos familiares, que não sabiam onde ela tinha se escondido.

O caso será investigado pela Polícia Civl (PC), que informou que o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis está elaborando um relatório de investigação para mandar para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que vai dar andamento na investigação.

De acordo com Tiago, o Samu foi acionado às 18h40. No entanto, quando chegaram ao local, não encontraram a família que, “em desespero”, foi até o Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Brasil Sul, para buscar ajuda. Na sequência, ao não encontrarem a vítima em casa, os socorristas da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram até o Batalhão para auxiliar com os procedimentos.

Segundo ele, foram 30 minutos realizando manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Ele ainda informou que a menina foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pediátrica para os atendimentos médicos finais e para ter o óbito atestado.