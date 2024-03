Oficinas e caça aos ovos são a diversão da Páscoa do Buriti Shopping

O coelho Jorel, a coelhinha Julieta, cavalo Pocotó, a ovelha Ovelina e a menina Jade viviam em uma fazenda encantada, cercados pelos mais variados animais, mas um dia os dois coelhos desapareceram e foi então que começou a tradição da “Caça aos ovos”.

Essa é a história contada na Páscoa do Buriti Shopping. Além da decoração, os dias de diversão ainda contaram com personagens vivo interagindo com o público. Nos dias 30 e 31 de março crianças de 3 a 11 anos, poderão participar de oficinas de em num cenário temático e colorido.

A capacidade de cada oficina é de 24 crianças e acontecem de hora em hora. E não poderia faltar a eletrizante caça aos ovos de chocolate, com 25 participantes por dia. Todas as oficinas e a brincadeira de caça aos ovos são gratuitas, mas é importante fazer a inscrição, no aplicativo do Buriti Shopping, disponível gratuitamente nas plataformas PlayStore e Apple Store.

O evento acontece no Piso 1, em frente à Kopenhagen. Os pais ou responsáveis precisam ficam no local até o fim das atividades.

Tema das oficinas

30/03 - “Decoração de ovos de Páscoa"

31/03 - “Slime temático de chocolate”

Serviço: Oficinas

Data: 30 e 31 de março de 2024

Horário: das 15h às 20h

Local: Piso 1

Vagas: 100 por dia

Inscrição: gratuita

Serviço: Caça aos ovos

Data: 30 e 31 de março de 2024

Horário: qualquer horário entre 15h e 20h

Local: Piso 1

Vagas: 25 por dia

Horário de funcionamento do Buriti Shopping na Semana Santa

Alimentação

Quinta (28) e Sábado (30) - 10h às 22h

Sexta (29) e Domingo (31) - 11h às 22h

Lojas e Quiosques

Quinta (28) e Sábado (30) - Segunda a Sábado - 10h às 22h

Sexta (29) e Domingo (31) - 14h às 20h