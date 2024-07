Parque Mutirama amplia horário de funcionamento durante as férias

O Mutirama ampliou o horário de funcionamento durante o mês de férias escolares. O parque de diversões ficará aberto de quarta-feira a domingo, das 10h às 16h, exceto dia 31 de julho. A entrada continua gratuita e com atrações aos fins de semana.



Atualmente, tem 24 brinquedos em plena funcionalidade, o Mutirama funciona durante o ano todo. Recentemente foram inaugurados a mini montanha-russa e o brinquedo Autorama. No fim de semana, a unidade municipal passará a contar com um novo espaço. É a Mini Arena, preparada para receber várias atrações, como eventos de artes, teatros, apresentações circenses, danças e contação de histórias.