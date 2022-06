Polícia Civil esteve em 30 endereços até prender Felipe Gabriel

A Polícia Civil esteve em 30 endereços e em 7 cidades até conseguir encontrar o ex-servidor público Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, na noite desta quarta-feira (29), em uma casa no Conjunto Riviera, em Goiânia, e prendê-lo pela morte do pai da namorada, o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos. O crime foi na manhã de segunda-feira (27), em uma farmácia de propriedade de João na Avenida T-4, no Setor Bueno.

Após a prisão, em coletiva à imprensa, o delegado Rhaniel Almeida, responsável pelo caso, disse que Felipe Gabriel se irritou ao saber que o pai da namorada havia registrado no 1º Distrito Policial (1º DP) de Aparecida uma queixa pelos tiros disparados pelo suspeito na noite de sábado na garagem da casa que a vítima residia com a família. “Ele tinha o sonho de ser policial e acreditava que este registro poderia prejudica-lo”, afirmou.

Filha da vítima, a empresária Kênnia Yanka Silva Leão, de 26 anos, manteve um relacionamento por um ano com Felipe Gabriel – que é ex-servidor público da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Prefeitura de Goiânia - e afirmou que ele sempre foi bastante violento, ameaçando ela e o filho dela de 4 anos de idade, inclusive com a arma que sempre portava. Ela escondia esta informação da família por temer uma reação violenta dele, o que acabou acontecendo quando o pai flagrou uma discussão na porta da casa no sábado e foi ameaçado com os disparos e com a arma apontada para ele e Kênnia.

O suspeito estava na casa com mais parentes, entre cinco ou seis pessoas, segundo o delegado, e ao perceber a chegada da polícia, tentou se esconder na cozinha. A arma usada no crime estava envolvida em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um dos cantos da cozinha.

A Polícia Civil teve certeza que Felipe Gabriel estava lá quando ao subir no muro da residência um agente encontrou o carro usado por ele para o crime. Rhaniel disse que é provável que o suspeito nunca saiu de Goiânia.