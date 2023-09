Prefeitura de Goiânia e Defesa Civil preparam plano de agilidade para tempestades

A Prefeitura de Goiânia e a Defesa Civil preparam um plano de contingenciamento para garantir respostas ágeis em caso de danos provocados por tempestades na capital. Os trabalhos são coordenados pela Defesa Civil, e uma primeira reunião já foi realizada na última terça-feira (5), em conjunto com representantes de Secretarias Municipais, Instituições Privadas, Equatorial, Saneago, Governo de Goiás e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo).

De acordo com Anderson Marcos, coordenador operacional da Defesa Civil, o plano está sendo preparado para diminuir os efeitos adversos do período chuvoso, como alagamentos, deslizamentos e outras situações que podem ocorrer nesse cenário. “Vamos realizar exercícios de simulação para reduzir o tempo de ação em casos de tragédia. A ideia é que cada órgão esteja preparado para executar suas atribuições com o menor tempo de resposta possível”, afirmou.

Segundo Anderson Marcos, a expectativa é que outros órgãos compareçam no próximo encontro, marcado para a próxima quarta-feira (12), para que sejam estudados os procedimentos adotados em cada emergência e iniciada a preparação para a execução de simulações de tragédias.

“A Defesa Civil já mapeou os locais de risco e dimensionou a quantidade de pessoas em situação vulnerável. A partir de agora será elaborado um documento único, incluindo todos os órgãos envolvidos, com os procedimentos necessários em cada situação de emergência”, reforçou.

Além do plano, também estão previstas atividades preventivas, como palestras em escolas e ações de divulgação, com o objetivo de conscientizar a sociedade da importância de, por exemplo, não jogar lixo nas ruas.

Fortes Chuvas

André Amorim, gerente do Cimehgo, também esteve presente na reunião e alertou que nos próximos meses estão previstas chuvas fortes na região Centro-Norte de Goiás, onde Goiânia está incluída, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.