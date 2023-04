Procissão do Fogaréu ilumina as ruas da cidade de Goiás nesta quarta-feira; veja programação

Após a edição de retomada no ano passado, farricocos, músicos e público se preparam para sair novamente às ruas da cidade de Goiás na Procissão do Fogaréu, tradição religiosa que acontece há 278 anos na antiga Vila Boa. A encenação na madrugada de quarta (5) para quinta-feira (6), com saída do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, é o ponto alto da programação da Semana Santa na cidade. A novidade deste ano é que o fundador da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), Elder Camargo de Passos, receberá uma homenagem especial durante a encenação.

A Ovat realiza a celebração em conjunto com a Prefeitura de Goiás. “É sempre uma responsabilidade muito grande organizar a Procissão do Fogaréu, e um trabalho de um ano inteiro. Quando termina uma edição, já estamos planejando a próxima”, diz o presidente da organização, Rodrigo dos Santos e Silva, conhecido como Passarinho.

A celebração religiosa começa sempre às 23h59 da Quarta-feira Santa, encenando a perseguição a Jesus Cristo pelos soldados romanos, representados por 40 farricocos. Com sua vestimentas longas e chapéus pontudos, os farricocos saem descalços pelas ruas da cidade segurando tochas. A caminhada começa em frente à Igreja da Boa Morte, passando pelas ruas e becos da cidade até chegar à Igreja do Rosário, que representa o local da última ceia.

De lá, personagens e público seguem para a Igreja de São Francisco de Paula, que representa o Monte das Oliveiras. A Procissão do Fogaréu termina após a encenação da prisão de Cristo, quando um farricoco vestido de branco caminha em meio aos outros segurando um estandarte com a imagem de Jesus. A estimativa é de que mais de 20 mil pessoas acompanharam a procissão no ano passado, número que deve ser superado na edição deste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, cerca de 40 mil pessoas devem passar pela cidade.

A programação religiosa antecede o evento principal, que teve início em 22 de fevereiro, com a Quaresma. Missas, procissões, caminhadas, vigília, canto do perdão e espetáculo da Via Sacra estão entre as atrações que ocorrem em igrejas e em outros pontos da cidade.



Concerto de Páscoa



A antiga Vila Boa também conta com programação cultural ao longo da Semana Santa. “No sábado, às 18 horas, haverá o Concerto de Páscoa com os músicos Ivan Vilela e Andrea Teixeira, apoiado pelo Instituto Biapó. Além disso, o instituto estará aberto normalmente com a exposição em cartaz Fim-Inicio”, diz PX Silveira, produtor cultural e responsável pela curadoria do instituto.

O instrumentista e compositor Ivan Vilela é livre-docente de Etnomusicologia e transitando entre a música e cultura popular brasileira. Já Andréa Teixeira, apesar de ser ganhadora de 18 prêmios internacionais de piano, mostrará, durante o Concerto de Páscoa, sua habilidade com outro instrumente: a flauta. A apresentação contará com músicas de Ivan Vilela e de outros artistas.



Vestimenta polêmica



Vira e mexe, a tradicional vestimenta dos farricocos é motivo de alguma polêmica na internet. O motivo é que o chapéu em formato de cone é confundido com a vestimenta dos integrantes da Ku Klux Klan (KKK), grupo terrorista e supremacista branco que surgiu nos Estados Unidos no final do século 19. A polêmica mais recente envolveu a bateria da associação atlética de medicina da PUC Goiás, que traz um farricoco em sua logo.



A Bateria Caótica precisou divulgar uma nota na semana passada na qual nega e repudia qualquer vínculo com a organização terrorista e explica que se trata do tradicional personagem da Procissão do Fogaréu. O posicionamento foi motivado após uma “onda de ataques e acusações injustas” ao símbolo, após a Liga Nacional de Baterias Universitárias (LNBU) fazer uma postagem com as logos das baterias associadas nas redes sociais.



No ano passado, com a retomada da festa, algumas imagens dos farricocos empunhando tochas viralizaram no Twitter pelo mesmo motivo: a confusão com a vestimenta usada pela KKK, que logo foi esclarecida por outros usuários que conhecem a tradição.



Apesar da recorrente polêmica nas redes sociais, o traje, composto por longa túnica e chapéu em formato de cone em diferentes cores, remete aos tempos medievais e são bem semelhantes aos que ainda hoje são comuns nas celebrações da Semana Santa na Espanha. As vestes eram costumeiramente utilizadas por penitentes, que tinham os rostos cobertos para preservar suas identidades.



Programação Semana Santa na Cidade de Goiás

De 4 a 9 de abril de 2022



Terça-feira (4)

19h: Missa na Catedral de Sant'Ana

19h: Missa com Celebração Penitencial no Santuário Nossa Senhora do Rosário

19h: Missa da Saúde na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Setor Aeroporto



Quarta-feira (5)

17h: Fogareuzinho. Saída: Museu das Bandeiras

19h: Missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário

20h30: Espetáculo Via Sacra, na Catedral de Sant'Ana

23h59: Procissão do Fogaréu. Saída: em frente ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte



Quinta-feira (6)

19h: Missa do lava-pés e da Santa Ceia do Senhor, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento. Locais: Catedral de Sant’ Ana, Santuário Nossa Senhora do Rosário e Igreja Santa Rita de Cássia

23h: Procissão dos Penitentes. Local: Igreja São Francisco de Paula



Sexta-feira (7)

5h: Via Sacra. Local: Saída da Capela Nossa Senhora Aparecida até a Igreja Santa Rita de Cássia

6h30: Via Sacra (caminhada) até o Morro do Cruzeiro

10h: Canto do Perdão (masculino). Local: Igreja de Nossa Senhora D'Abadia

14h: Canto do Perdão. Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário

15h: Adoração da Santa Cruz. Local: Santuário Nossa Senhora do Rosário, Catedral de Sant´Ana e Igreja de Santa Rita

18h: Canto do Perdão (feminino). Local: Igreja São Francisco de Paula

20h: Cerimônia da dramatização do Descendimento da Cruz, Sermão das Sete Palavras e Procissão do Senhor Morto. Local: Largo do Chafariz



Sábado (8)

7h: Caminhada à Serra Dourada. Saída: sede Prefeitura de Goiás

8h às 15h: Visita ao Cristo no Sepulcro no Santuário de Nossa Senhora do Rosário

18h: Concerto de Páscoa com Ivan Vilela & Andrea Teixeira. Local: Santuário de Nossa Senhora do Rosário

19h: Vigília Pascal. Local: Santuário de Nossa Senhora do Rosário e Igreja de Santa Rita

20h: Vigília Pascal seguida de Procissão da Ressurreição. Local: Catedral de Sant’ Ana



Domingo (9)

8h: Missa da Ressurreição. Locais: Capela Nossa Senhora Aparecida e Santuário Nossa Senhora do Rosário

10h: Missa Missa da Ressurreição com saída da Folia do Divino. Local: Catedral de Sant’ Ana

19h: Missa da Ressurreição. Locais: Catedral de Sant’ Ana e Igreja Santa Rita de Cássia



Exposição Fim-Nicio

Local: Instituto Biapó

Visitação: terça a sábado, das 9h às 16h45; domingo, das 9h às 13h