Professor é preso suspeito de ameaçar aluna via PIX, em Valparaíso de Goiás

Um professor foi preso suspeito de ameaçar e perseguir uma aluna de 16 anos. Jesse Soares dos Santos foi preso na quinta-feira (26), em Valparaíso de Goiás, após a adolescente denunciar a recorrência do ocorrido. Segundo a polícia, ele mandava mensagens, cartas, ia até a escola e ao trabalho dela, e enviava recados até via transferência bancária.

O homem é defendido por advogada da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE). Ao Daqui, a DPE afirmou em nota que "está atuando no caso, a fim de garantir ao seu assistido os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório". Segundo a polícia, ele já havia sido preso anteriormente por fatos semelhantes, contra ex-alunas em outra unidade escolar.

De acordo com a polícia, a adolescente bloqueou o professor em todas as redes sociais, então, ele criou diversos perfis e passou a enviar mensagens por transferências via pix de baixo valor, para tentar se comunicar com ela. O delegado do caso, Bruno Van Kuyk, disse que acredita “que ele queria se relacionar romanticamente com a vítima. Queria namorar ela”.

Nos prints, ele amedronta a aluna insinuando que ela seria responsável pela morte dele: “você vai me matar, entendeu? Vai ser você”. Ele ameaçava se matar e matar outras pessoas. “Querendo morrer. Quem sabe não levo mais gente, mas vocês vão viver a vida de vocês, vão ficar seguras”, escreveu. Ele chega a comentar sobre a possibilidade de ser pego. “Não é polícia que vai mudar minha cabeça, eu só não quero morrer em cadeia”, escreveu.

A adolescente contatou a polícia afirmando que o homem estaria na porta da escola onde ela estuda a esperando, como já tinha feito outras vezes. Segundo a polícia, ele estava abrigado dentro da escola, ameaçando outras pessoas que estavam no local, quando foi detido. O Daqui solicitou nota para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por e-mail, às 18h07, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

Ele deve responder pelo crime de perseguição, com aumento de pena por ter sido praticado contra uma mulher e menor de idade. Além disso, deve responder pelo crime de dano emocional contra mulher, pelas ameaças. As informações são da Polícia Civil (PC).

A divulgação da identidade dele foi permitida pela PC, que solicitou que qualquer outra aluna ou pessoa que o reconheça e tenha sido vítima dele, que entre em contato com a polícia para registrar ocorrência. Novas vítimas podem contribuir para o andamento da investigação, apontou o delegado.

A divulgação da imagem do autor foi autorizada conforme a Lei n. 13.869/2019 e a Portaria PC n. 547/2021, mediante despacho do Delegado de Polícia responsável pelo Inquérito Policial.