Quatro cidades em Goiás enfrentam surto de gripe; veja como se prevenir

Neste ano, quatro cidades em Goiás enfrentam surtos de gripe, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). São elas Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Ivolândia. Os casos foram identificados em escolas e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A SES-GO informou que é classificado como surto quando há mais de dois casos de uma doença respiratória registrados num mesmo lugar.(confira a lista completa ao final da reportagem).

De acordo com a SES-GO, Goiás registrou em 2024 um total de 6.010 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), das quais 631 evoluíram para morte. Entre os casos de SRAG, 731 (12,16%) foram causados pelo vírus Influenza, sendo que destes, 246 foram por influenza A/H1N1, 81 por influenza A/H3N2, 369 por influenza A/não subtipado e 35 casos por influenza B. A maior parte das notificações de influenza ocorreu entre crianças menores de 2 anos e idosos.

Mortes

A SES-GO informou que foram notificados 94 óbitos por influenza neste ano. Destes, 47 por influenza A/H1N1, 14 por influenza A/H3N2, 30 por influenza A/não subtipado e três óbitos por influenza B. A maioria dos óbitos se concentrou entre os idosos.

O médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Daher, explicou que a gripe é comum nessa época do ano, por isso não podemos dizer que estamos passando por uma epidemia de influenza.

"Estamos observando alguns casos de gripe causados pelo vírus influenza A e B. Não foi tipado qual o vírus que está circulando, mas não dá para dizer que é uma epidemia de influenza, mas casos estão acontecendo”, afirma o especialista.

O jornal mostrou que três instituições de ensino particular, sendo duas escolas em Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia, registraram casos de infecção por vírus Influenza A e B. Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 12, morreram.

Prevenção

Para médico infectologista Marcelo Daher, a melhor forma de prevenção é a vacinação. Além disso, quando tiver algum sintoma gripal, ele reforçou que é importante fazer o exame e, caso tenha um resultado positivo, começar o tratamento imediatamente.

"Podem ser tratadas com medição disponível na rede pública e o tratamento deve ser iniciado nos primeiros dois dias de sintomas”, afirma o especialista.

Cuidados

De acordo com Marcelo, as medidas de proteção são sempre as mesmas: higiene das mãos, no caso de pessoas com sintomas gripais usar a máscara, pessoas de maior risco, mesmo que não estejam com sintomas gripais e que irão entrar em contato com uma quantidade grande de pessoas, aglomerações, por exemplo, devem usar máscara também para prevenção e evitar a contaminação.

Vacinação

A Superintendência de Vigilância em Saúde vem alertando a população sobre a importância da vacinação como medida preventiva para a gripe. A vacina está disponível nos 246 municípios desde o dia 25 de março, quando teve início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, em 2024.

Reforço

Marcelo lembra que quem se vacinou no ano passado, ou mesmo quem tenha se vacinado no início desse ano com a vacina da cepa 2023, não está totalmente protegido e deve tomar mais uma dose de reforço com a vacina de 2024.

Pessoas que se vacinaram no início do ano, mesmo com a cepa de 2024, principalmente as de maior risco, podem estar fazendo um reforço com a vacina novamente, porque a proteção cai ao longo do tempo, principalmente ao longo dos seis e a pessoa fica sujeita à doença. Então, uma dose de reforço seria interessante para aumentar a proteção e diminuir o risco de doença’, afirma Marcelo.

Cobertura vacinal

A SES-GO informou que a cobertura vacinal em Goiás está atualmente em 45,37%, número muito abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde (90%). Desde o dia 30 de abril, o imunizante é ofertado para toda a população acima de 6 meses de idade.

Dados

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informou que é classificado como surto quando há mais de dois casos de uma doença respiratória registrados num mesmo lugar. De janeiro a outubro deste ano, o estado registrou 6.044 internações por SRAG e 595 mortes, sendo 15% delas por influenza, segundo a SES.

Surtos em Goiás

Goiânia

Escola 1: 02 casos positivos (influenza A)

Escola 2: 04 casos positivos (influenza B)

Escola 3: 15 casos positivos (14 Influenza B e 01 influenza A)

Escola 4: 16 casos positivos (Influenza B)

ILPI: 03 casos positivos (influenza A)

Rio Verde

ILPI: 11 casos positivos (influenza A)

Escola: 6 casos positivos (02 Influenza A e 04 Influenza B)

Aparecida de Goiânia

Escola: 38 casos positivos (35 casos de Influenza A e 02 Influenza B)

Ivolândia

Escola: 03 casos positivos (Influenza A)