Segunda moradia continua crescendo em Goiás

O conceito de segunda moradia no Brasil tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de domicílios vagos particulares no país para uso ocasional, aumentou em 70% entre 2010 e 2022, para 6.672.912 de residências.

Impulsionado pela pandemia, quando as medidas de isolamento favoreceram este segmento, a busca por espaços de lazer e mais integrados continuou crescendo, como uma alternativa de descanso e da rotina estressante das famílias. Goiás apresenta números acima da média nesse aspecto. Enquanto no Brasil a porcentagem de imóveis não-ocupados de uso ocasional era de 7,38% do total de imóveis, no Estado ela sobe para 7,67%. Em números são 245.616 domicílios nessa categoria.

“São dois grandes fatores que estimulam esta busca mais acentuada em Goiás. Primeiramente, porque somos um estado com cultura rural, desfrutar de casa de campo, um sítio ou uma chácara faz parte dos nossos hábitos de lazer. E também por causa do estresse e ansiedade cada vez mais presentes na rotina de quem vive nas grandes e até médias cidades. As pessoas estão em busca de pausas, de um respiro”, observa Victor Albuquerque, sócio da My Broker Incorporadora.

Foi nesta esteira que a incorporadora lançou seu primeiro empreendimento - o Encontro das Águas, um condomínio fechado com lotes para casas de lazer situada no município de Abadiânia, em Goiás. A cidade está entre as três onde a presença de casas de segunda moradia são mais presentes. Segundo o IBGE, um a cada três imóveis do município são não-ocupados de uso ocasional. As outras duas são Caldas Novas e Rio Quente.

"Sem fazer muito barulho, apenas com sua força interna de vendas, os 180 lotes da primeira safra foram comercializados em 2023 em tempo recorde, sinalizando que estávamos no caminho certo”, comemora. Ele explica que, embora a maioria dos imóveis de segunda moradia estejam no entorno do Lago Corumbá IV, já são mais de 100 no perímetro, eles apostaram em um projeto com outros atrativos, longe da agitação do lago.

Com 300 mil metros quadrados de área verde e banhado por dois rios, o Corumbá e o Capivari, o Encontro das Águas tem como ativos a privacidade e a reconexão com a natureza. O projeto, já em obras e com a segunda safra de lotes em lançamento, é inspirado em modelos de sucesso como a Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo.

“Nós aproveitamos a boa localização da cidade, que fica no eixo Goiânia-Brasília, onde vivem mais de seis milhões de pessoas em ritmo de vida acelerado e oferecemos uma alternativa para quem deseja “fugir” da agitação e do estresse de sua rotina, e quer mais tranquilidade para recarregar as energias”, completa Victor.

A 10 minutos de Abadiânia, o empreendimento tem acesso pela BR-060, entre o Route 60 e Madero. A localização próxima ao município facilita a contratação de serviços de manutenção, assim como acesso a estruturas próximas como Outlet Premium, Jerivá, futuro Mcdonald's e os já citados Route 60 e Madero.

Efeito AirBnB

Além de ser um refúgio para as famílias, o crescimento da locação de casas para temporada estimulada com a chegada de plataformas como o AirBnB tornou estes imóveis também uma fonte de renda para os proprietários. Com isso, quebrou-se um grande paradigma de que uma casa de temporada gerava muita despesa e, com o tempo, acabava subutilizada porque a família tendia a enjoar do destino.

"Antigamente, a segunda moradia era um passivo, agora virou um ativo. Deixou de ser só despesa para ser receita também", afirma Ronaldo Dantas, também sócio da My Broker Incorporadora. Só o AirBnB, em seu último balanço, divulgou um crescimento financeiro de 28% em 2023, 7,7 milhões de propriedades e 5,5 milhões de anfitriões pelo mundo.

O Brasil é um dos três principais mercados da plataforma, que é um marketplace para quem deseja fazer aluguel de curta temporada. “As pessoas buscam experiências e querem conhecer lugares especiais, casas interessantes. Famílias agora investem em seu refúgio particular e o compartilham também com mais pessoas, associando assim a rentabilidade ao imóvel de lazer”, diz Ronaldo.

O empresário e especialista em marketing digital, Allex Lucena, é um dos compradores de lote no Encontro da Águas, onde pretende construir uma casa para fazer locações de experiência. “A gente percebe que este é um mercado em crescimento em todo Brasil. A busca por imóveis bem decorados, que ofereçam conforto, bem-estar, estilo e situados em lugares ímpares estão em alta. As pessoas buscam estas experiências, seja na viagem de férias ou em uma viagem de fim de semana”, conta ele, que não é um iniciante na área.

Desde 2021, ele começou a investir em locação de curta temporada por meio do AirB&B, do qual hoje é um embaixador. Já possui, em Goiânia, três imóveis voltados para este fim, o que ele informa lhe garantir uma renda mensal superior a R$ 40 mil. “Eu investi em imóveis maiores porque a cidade já passa por um boom de imóveis compactos, já neste conceito de oferecer a boa experiência dentro da cidade, e agora estou apostando no turismo de experiência nas casas de campo”, diz.