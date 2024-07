Shopping Cerrado arrecada agasalhos, cobertores, roupas e calçados até o final do mês

O Shopping Cerrado, em parceria com o Instituto Syn, realiza até o dia 31 de julho a campanha ‘Doe Abraços Quentinhos'. A ação busca arrecadar agasalhos, cobertores, roupas e calçados. As doações serão encaminhadas à OVG (Organização das Voluntárias de Goiás), que fará a distribuição dos itens para pessoas em situação de vulnerabilidade.



A campanha aceita peças em bom estado, como camisetas, camisas de manga longa, camisas de flanela, calças, meias, tênis, sapatos, botas, calçados fechados, blusas de algodão, blusas de lã, casacos, cachecóis, luvas, gorros e cobertores.



A organização sugere que as doações sejam entregues em caixas ou sacolas, preferencialmente separadas por tipo (masculino, feminino, infantil, calçados, cobertores, etc.). Também é recomendável que os cadarços dos sapatos sejam amarrados e que meias sejam dobradas em formato “bolinha” para evitar que se percam durante o transporte.



O ponto de coleta está instalado no piso térreo do mall, próximo às lojas Zinzane e Polo Wear. O Shopping Cerrado está localizado na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO), e funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e no domingo das 11h às 22h.



Sobre o Instituto SYN

O Instituto SYN (ISYN) é o braço social da SYN Prop & Tech e, por meio de parcerias estratégicas, promove projetos e ações de Empregabilidade, Empreendedorismo, Relacionamento e Cultura, e Voluntariado. Tais iniciativas são direcionadas às comunidades dos entornos dos shoppings centers administrados pela SYN, localizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Empreendendo ações que possam gerar renda, aprendizagem e capacitação profissional, o ISYN colabora para a mobilidade social e, assim, ajuda a ampliar os níveis de inclusão no Brasil.