Tecnologia é importante para deficiência auditiva

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 5% da população brasileira é composta de pessoas que apresentam alguma deficiência auditiva. Essa porcentagem significa que mais de 10 milhões de cidadãos apresentam a deficiência e 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam nada.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a principal diferença entre surdez e deficiência auditiva está na intensidade do problema auditivo. Deficiência auditiva significa a diminuição na capacidade de ouvir sons, que varia de leve a grave, já a surdez é definida como a perda completa da capacidade de ouvir.

O Dia Nacional do Surdo é em 26 de setembro e busca refletir sobre os direitos e inclusão dessas pessoas na sociedade. Uma forma de proporcionar maior qualidade de vida para aqueles que possuem alguma deficiência na audição é através do uso de aparelhos auditivos.

Estudo publicado na revista The Lancet Healthy Longevity, em janeiro, aponta que o uso de aparelhos auditivos pode ajudar a reduzir em até 25% o risco de uma morte prematura.

“Os aparelhos auditivos são indicados para todos os graus de perdas auditivas, das leves às profundas. E todas devem ser tratadas o mais precocemente possível, a partir do diagnóstico. Por ser uma deficiência invisível e indolor, muitas pessoas postergam o tratamento, o que compromete o desempenho das habilidades auditivas e estimulação deste sentido tão importante à comunicação humana”, destaca Juliana Borges de Moura, gerente técnico-comercial da loja Opimed Saúde, situada no Shopping Órion, em Goiânia.

Tecnologias

Ela explica que as tecnologias desses instrumentos que auxiliam na audição são de última geração, componentes pequenos e precisos. “Atualmente os aparelhos auditivos são dotados de Inteligência Artificial, com redução de ruído em tempo real, localizador e intensificador de fala, detector de movimento, processamento de som HD, sempre focado em audibilidade, conforto e máximo desempenho auditivo. O processamento de sinal é rápido e com baixo tempo de espera (delay). Os ruídos ambientais são tratados ativamente dando enfoque ao sinal de fala. Isso favorece um som natural e muito semelhante ao som original”.

Sobre a escolha da opção ideal para cada caso, Juliana Borges pontua que isso é feito com orientação de especialistas. “Os modelos de aparelhos auditivos são ergonômicos, confortáveis e discretos. Na Opimed temos desde os aparelhos auditivos até implantes cocleares e próteses de vibração óssea. A seleção e indicação do modelo será realizada pelo fonoaudiólogo, de acordo com a audibilidade e conforto auditivo do paciente”, detalha. “A fala é entendida com clareza e os ruídos ambientais são confortáveis. Hoje, os usuários de aparelhos auditivos, nem percebem que usam”, completa a gerente.