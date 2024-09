Terminal Goiânia Viva recebe força-tarefa para cadastro na Tarifa Social de Energia

O Terminal Goiânia Viva, localizado no Setor Granville, em Goiânia, recebe o cadastramento das famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Os atendimentos serão feitos durante 12 dias, até 4 de outubro, das 13h às 19h, dentro do terminal. A força-tarefa para cadastramento é realizada pela Equatorial Goiás em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos.

Cerca de 400 mil famílias estão aptas a receber o benefício em Goiás, que dá desconto de até 65% na fatura de energia, mas ainda não fizeram o cadastro. A parceria começou no dia 20 de maio no Terminal Isidória e já passou pelos terminais Bandeiras, Araguaia, Goianira, Novo Mundo, Paulo Garcia, Senador Canedo, Parque Oeste e Cruzeiro.

Durante a ação também será possível realizar o cadastro na promoção Energia em Dia, que sorteia prêmios mensais para os clientes da distribuidora que se mantiverem em dia com suas contas de energia. Ao todo, o cadastro poderá ser realizado em 19 terminais de ônibus.

“Essa ação é para garantir que nenhuma família fique sem garantir desconto na fatura de energia. Dessa forma, será possível ter um alcance ainda maior para todos que estão aptos a receber o benefício", afirma o gerente de experiência com o cliente da Equatorial Goiás, Hugo Leandro Ferreira



O cadastro é realizado por ordem de chegada e é necessário apresentar documento pessoal com foto e a conta de luz. Ao longo das próximas semanas, outros 9 postos serão abertos nos terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) até que os 400 mil beneficiados sejam atendidos.



A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) contempla os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal identificados como de baixa renda (com renda mensal por pessoa de até ½ salário-mínimo), quilombolas, indígenas, pessoas que recebem o Benefício da Prestação Continuada (BPC), ou aqueles com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que tenham membros com doença ou patologia que exija o uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio.



Os descontos na fatura de energia podem chegar até 65% e têm ajudado no orçamento de muitas famílias goianas. São mais de 510 mil moradores cadastrados na Tarifa Social no estado e que aproveitam o desconto para garantir um dinheiro extra dentro de casa no final do mês.

"A Equatorial Goiás entende que nosso papel no Estado vai além de garantir a distribuição de energia com qualidade e constância para as pessoas. A empresa veio a Goiás para cuidar da população, apoiar o desenvolvimento do estado e transformar essa concessão”, destaca o gerente de Relacionamento com o Cliente, André Abrão.

O gerente ainda ressalta que a ação da TSEE nos terminais é fruto de uma busca ativa da concessionária em levar os benefícios disponíveis para a maior quantidade de clientes que estão aptos a recebê-los.