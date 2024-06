Trabalhadores do comércio têm direito a benefício

O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) comunica aos comerciários goianos que o Benefício Natalidade é um direito garantido nas convenções coletivas de trabalho das diversas categorias do comércio.



O objetivo é facilitar o acesso da família a medicamentos em caso de nascimento de filho, em redes credenciadas de farmácias. Atualmente, aproximadamente R$ 30 mil reais estão parados no sindicato aguardando os beneficiários.



“Ligamos e mesmo assim muita gente não busca. Este benefício é uma conquista significativa do sindicato, visando valorizar e apoiar os trabalhadores do comércio em momentos importantes de suas vidas como do nascimento de um filho”, fala o presidente do Seceg, Eduardo Amorim. “E para estimular esta retirada, estamos disponibilizando uma consulta gratuita da criança com o Pediatra no ato da entrega do cartão”, completa.



Para retirar o Cartão Natalidade os beneficiários devem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (62) 3089-7618.