Veterinário do Centro de Zoonoses de Goiânia é investigado por sacrificar animais saudáveis, diz PC

A Polícia Civil (PC) cumpriu, nesta quarta-feira (3), mandados de busca e apreensão na casa de um médico veterinário investigado por sacrificar dois cachorros saudáveis e sem justificativa legal. Os casos aconteceram em maio deste ano no Centro de Zoonoses de Goiânia, local que também foi alvo de buscas, explica a PC. Toda a ação foi acompanhada pela Polícia Técnico-Científica.

Visto que o nome do veterinário suspeito não foi divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem. Além disso, em nota, a Diretoria de Vigilância em Zoonoses afirmou que segue todas as leis vigentes nos âmbitos municipal, estadual e federal. O órgão disse ainda que está colaborando com a investigação (veja nota na íntegra abaixo).

Segundo a delegada Simelli Lemes, responsável pela investigação, uma das duas eutanásias foi de um cachorro que teria sido mordido. Nesse caso, o tutor levou o animal e concordou com o procedimento, que foi feito no mesmo dia.

A segunda situação foi a de um cão de rua recolhido pelo Centro de Zoonoses que teria supostamente mordido uma pessoa, explica a delegada. Era para o animal ficar em observação, mas a eutanásia foi feita no mesmo dia do recolhimento. Simelli também revela porque esses casos são suspeitos.

"Desde 2012, judicialmente já eram proibidas as eutanásias de animais saudáveis. E desde 2021 tem uma lei que proíbe a eutanásia de animais saudáveis no Centro de Zoonoses", destaca a delegada.

Nos dois locais alvos dos mandados foram apreendidos documentos, medicamentos e objetos que vão auxiliar na investigação do suposto crime. A PC busca descobrir se existem outros casos parecidos e se a prática de eutanásia ocorria com frequência.

Por fim, a delegada Simelli enfatiza que o sacrifício de animais no Centro de Zoonoses só é permitido caso eles tenham doenças incuráveis ou estejam passando por grande sofrimento.

Veja a nota da Diretoria de Vigilância em Zoonoses na íntegra:

A Diretoria de Vigilância em Zoonoses esclarece segue todos as leis vigentes nos âmbitos, municipal, estadual e federal. Em relação as eutanásias, elas são realizadas seguindo a Lei N° 14.228/2021 e, conforme a legislação, são executadas apenas nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais.

Os profissionais Médicos Veterinários, autorizados a realizarem o procedimento, seguem recomendação técnica prevista na Resolução N° 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

A Diretoria de Vigilância em Zoonoses está colaborando com a investigação. Está disponibilizando documentos e fornecendo todas as informações solicitadas.