Zurich Seguros abre inscrições para patrocínio de projetos sociais de Goiás

A Zurich Seguros receberá até sábado (31) as inscrições de projetos sociais para patrocínio com incentivo fiscal. Esse ano, a companhia irá apoiar as iniciativas de organizações de 11 estados, entre eles Goiás. Os demais estados são: Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

A área geográfica dos projetos foi ampliada para atender um dos objetivos do Programa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC): o de desenvolver e apoiar projetos nas regiões estratégicas para clientes, parceiros de negócios e população em geral.

“As iniciativas sempre se concentraram em São Paulo e Belo Horizonte. Agora, ampliamos a área de análise destes projetos, pois queremos fortalecer o relacionamento com as comunidades das cidades onde já atuamos, mostrando o apoio da Zurich para o desenvolvimento das iniciativas locais”, diz Nathalia Abreu, gerente de Sustentabilidade da companhia.

Desde 2020, a Zurich Seguros impactou de forma positiva mais de 80 mil pessoas com o apoio de projetos via Leis de Incentivo. Atualmente, a companhia apoia nove iniciativas, entre elas o Instituto Baccarelli (cultura - Lei Rouanet), United Way Brasil (educação para crianças e adolescentes - Lei Fumcad) e Instituto Macunaíma (Lei do Idoso).

“São exemplos de instituições com projetos extremamente significativos, conectados ao nosso propósito de, juntos, construirmos um futuro melhor”, destaca Nathalia. Sobre os critérios de seleção, ela explica que a companhia fez uma revisão e distribuiu os projetos em três eixos principais de atuação: Desenvolvimento Psicossocial e Cidadania; Saúde Física e Mental e Inclusão Social, Cultural e Consciência Climática.

Somente serão aceitos projetos aptos para captação de recursos por meio das seguintes leis de incentivo fiscal: Lei Rouanet (Cultura), Lei do Esporte, Lei do Idoso, Pronon e Pronas (programas nacionais relacionados à atenção oncológica e da saúde da pessoa com deficiência), além de Fundos Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As instituições sem fins lucrativos podem inscrever mais de um projeto, desde que esteja dentro das diretrizes das leis de incentivo.Para se inscrever, as instituições devem acessar este link, onde constam todas as regras e informações gerais sobre o processo de inscrição e critérios de seleção.