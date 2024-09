Cachorrinho perdido procura pelos donos

A advogada Thula Pereira Godinho encontrou este cachorro macho e sem raça definida no último sábado, 31 de agosto, entre as Avenidas T-4 e T-14, no alto do Setor Bueno. Ela cuidou dele, mas está em busca dos seus tutores.



"O encontrei na porta do meu prédio. Por ele ser dócil e castrado acredito que possui dono e apenas está perdido. O levei a uma clínica veterinária para fazer exames, tomar banho e consegui uma pessoa para ficar com ele até resolvermos a situação", explica ela.



O cãozinho, que ganhou um nome provisório de Simba, está em um lar temporário e, se os tutores não forem encontrados, será colocado para adoção responsável. Quem tiver informações que possam ajudar a unir o cão perdido à sua família pode entrar em contato pelo telefone (62) 99940-0410.