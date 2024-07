Goiás convoca mais de 300 aprovados em concurso do Corpo de Bombeiros

LETÍCIA GRAZIELY

O governo Goiás convocou 302 candidatos aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) para reforçar os quartéis espalhados pelo estado. A lista com os convocados pode ser acessada no Diário Oficial do Estado de Goiás de quinta-feira (18).

No total, foram aprovados 40 candidatos para o cargo de cadete e 262 para soldado de 2ªclasse. ​A remuneração inicial é de R$ 13.901,60 para o cargo de 2° tenente, R$ 8.433,73 para o cargo de cadete e R$ 6.353,13 para soldados.

Para ingressar nos cargos, os aprovados devem ter entre 18 anos e 32 anos, obter diploma ou certificado de conclusão de curso superior registrado em qualquer área de conhecimento, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ter aptidão física, mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual concorre entre outros conforme informado pelo edital.

A apresentação dos aprovados para o cargo de cadete está prevista para o dia 29 de julho às 7h na Academia Bombeiro Militar. Já apresentação dos aprovados para o cargo de soldado de 2ªclasse, deve acontecer no dia 5 de agosto às 7h, no mesmo local.

Concurso

O concurso aconteceu em 2022 e oferecia um total de 612 vagas, sendo 500 para soldado de 2ª Classe – Bombeiro Militar combatente; 40 vagas para soldados músicos; 60 oportunidades para cadetes e outras 12 para provimento de 2° tenente, com formação em Medicina e Odontologia.