Governo de Goiás publica edital com 20 vagas temporárias para a Secult

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) está com processo seletivo simplificado aberto para selecionar 20 profissionais temporários para o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Os cargos são para as funções de Artes Visuais, Assessor de Produção Cultural, Biblioteconomista, Comunicador Social, Engenheiro Civil – Pleno, Historiador e Museólogo.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, via internet, no Portal de Seleção. O prazo para se inscrever será encerrado no dia 16 de setembro, às 18h. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição. A taxa é de R$ 70,00 para a função de Engenheiro Civil – Pleno e de R$ 40,00 para as demais funções.

O processo de seleção terá duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório: a primeira é a Análise Curricular; e a segunda, uma entrevista presencial. Os aprovados celebrarão contrato com a administração estadual por três anos, a partir da homologação do resultado final no DOE, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Os profissionais selecionados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 2.615,50 a R$ 9.000,00. As demais informações de interesse dos candidatos estão disponíveis na íntegra no Edital 007/2024, divulgado no site selecao.go.gov.br.