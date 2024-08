RedeMob abre 210 vagas para serviço de orientação aos usuários do BRT Norte-Sul

O RedeMob Consórcio está com 210 vagas de trabalho abertas para o serviço de atendente aos usuários do BRT Norte-Sul. O início da orientação é na próxima semana e as oportunidades também estão disponíveis para Pessoas Com Deficiência (PCD).



Os postos de serviços para informações aos usuários serão distribuídos nos terminais Veiga Jardim, Cruzeiro, Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e Recanto do Bosque; e nas 31 estações do BRT Norte-Sul, assim como ao longo das futuras linhas do BRT Norte-Sul.



As inscrições para este trabalho vão até segunda-feira (19) e devem ser realizadas pelo site de Desenvolvimento Humano do Consórcio.