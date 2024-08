Calderano vence rival indigesto de virada e vai às quartas no tênis de mesa

Hugo Calderano derrotou o francês Alexis Lebrun no tênis de mesa, válido pelo Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quarta-feira (31). O brasileiro venceu a partida de virada, por 4 a 1, e avançou às quartas de final da modalidade.

Francês foi rival de Hugo em outras oportunidades. Sempre em duelos difíceis, Lebrun nunca venceu o brasileiro na história do confronto. No primeiro set, Hugo começou desligado e acabou sendo derrotado por Lebrun. Tempo foi marcado por alguns erros do brasileiro, e o francês venceu por 11 a 3.

Já no segundo, Calderano voltou melhor, e superou o atleta da casa por 11 a 5. Quem chegou desatento para o segundo set dessa vez foi Lebrun, que concedeu alguns pontos por pequenos erros ao brasileiro.

Para o desempate no terceiro set, Hugo novamente fez partida controlada e bateu o francês. Confronto virou em 2 a 1 para o brasileiro, que aproveitou o nervosismo de Lebrun para bater o adversário por 11 a 6.

Tenista brasileiro fez ótimo set e conquistou terceiro ponto. Período começou equilibrado e com pedido de tempo de francês, mas não foi o suficiente para levar o "game" contra Calderano.

Quinto e último set é do brasileiro, que finalizou o embate por 4 a 1. Partida foi encerrada pela virada brasileira e superioridade mental e física do atleta número 20 do mundo.